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Новости русской службы Би-би-си

Владелец Facebook и Instagram решил заблокировать "Россия сегодня" и RT

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Камеры
Российская госструктура RT. Иллюстративное фото: Pavel Byrkin/Getty Imahes

Компания Meta, которая владеет фейсбуком (и объявлена в России экстремистской организацией), решила заблокировать в своих сетях российские государственные структуры "Россия сегодня" и RT — за операции влияния, в проведении которых их обвиняют власти США и других стран.

"Тщательно все обдумав, мы решили расширить наши меры против российских государственных средств массовой информации. "Россия сегодня", RT и другие связанные с ними организации отныне забанены на наших приложениях по всему миру за попытки вмешательства за рубежом", — говорится в заявлении Meta.

Блокировка должна полностью вступить в силу в течение ближайших дней.

Би-би-си обратилась за комментариями к вещательной компании RT (Russia Today), медиахолдингу "Россия сегодня", владеющему агентством и радио "Спутник", агентством "РИА Новости" и другими агентствами, а также в посольство России в США, но пока не получила ответов.

Meta помимо фейсбука владеет мессенджером WhatsApp, а также соцсетями Instagram и Threads.

Два года назад компания приняла менее жесткие меры в отношении российской государственной пропаганды, запретив на своих платформах их рекламу и ограничив их охват аудитории.

Кроме того, после начала развязанной Россией войны Meta, как и владельцы других соцсетей, по требованию властей Евросоюза, Британии и Украины заблокировала часть российских государственных СМИ.

В начале сентября три министерства США обвинили руководство российского государственного медиаконцерна RT, включая Маргариту Симоньян, а также связанных с ФСБ хакеров, в новых попытках повлиять на исход президентских выборов в США посредством дезинформации и объявили о скоординированных действиях против россиян.

Госдепартамент внес RT и пять его дочерних фирм в список иностранных представительств, подпадающих под действие Закона об иностранных миссиях 1982 года, а Министерство финансов ввело санкции против десяти человек, включая главу RT Маргариту Симоньян.

По сведениям американских властей, сотрудники RT через фирму в штате Теннесси, которой они заплатили 10 млн долларов, и американских блогеров "втемную" распространяли" нужную Кремлю дезинформацию.

Затем, 13 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские государственные СМИ, в том числе RT, в том, что российские спецслужбы через них пытаются вмешаться во внутриполитические процессы в других странах, и призвал все страны мира относиться к ним как к части разведывательного аппарата российского государства.

"Благодаря новой информации, во многом исходящей от сотрудников RT, мы знаем, что RT обладает кибервозможностями и задействована в скрытых информационных операциях, операциях влияния, а также в военных закупках. В рамках расширенных возможностей RT российское государство внедрило внутрь RT подразделение с возможностями для киберопераций и со связями с российской разведкой. Руководство RT обладало прямым […] знанием об этом начинании", — сказал Блинкен.

Руководство RT и "России сегодня" отвергает эти обвинения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2162376-vladelec-facebook-i-instagram-reshil-zablokirovat-rossiyu-segodnya-i-rt/

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