Билл Гейтс призвал правительства стран мира бороться с детским голодом

Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал мировых лидеров усилить борьбу с нарастающим кризисом детского недоедания в бедных странах, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Миллиардер-филантроп подчеркнул, что детское недоедание — это проблема, требующая срочного решения. Гейтс отметил, что правительства должны выделять больше средств на здравоохранение, особенно в условиях усиливающегося влияния изменений климата.

Пандемия и долговые кризисы в бедных странах негативно сказались на финансировании здравоохранения и образования, в то время как более богатые страны сократили свою помощь Африке, где голод наиболее распространен.

Это привело к тому, что питательные продукты стали недоступны для многих бедных семей, что поставило под угрозу здоровье детей. Усиливающиеся экстремальные погодные условия также влияют на урожайность.

Гейтс предупредил, что отсутствие здорового питания угрожает умственному и физическому развитию детей, что в долгосрочной перспективе может привести к серьезным экономическим последствиям.

"Если проблему недоедания не решить, африканские страны останутся в ловушке нищеты", — отметил он.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс сосредоточит свои усилия на обеспечении беременных женщин доступом к пренатальным витаминам, увеличении производства и безопасного использования молочных продуктов в Африке, а также поддержке исследований микробиома — полезных бактерий в кишечнике.