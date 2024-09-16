Второй за месяц гигантский бриллиант был найден на руднике в Ботсване

Компания Lucara Diamond вновь добыла гигантский бриллиант на руднике Карове в Ботсване. Это вторая крупная находка компании за последний месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Новый драгоценный камень, обнаруженный в сентябре, весит 1094 карата. В августе на этом же месторождении был найден другой гигантский бриллиант весом 2942 карата. Несмотря на то, что новый камень в три раза меньше предыдущего, он остается одной из самых крупных находок за последнее время и составляет треть от крупнейшего алмаза в истории — Куллинана.

Акции Lucara выросли более чем на треть после объявления о первой находке в августе. Главный исполнительный директор компании Уильям Лэмб отметил, что это открытие подтверждает эффективность стратегии расширения подземных мощностей рудника. В рамках данной стратегии действие проекта по добыче драгоценных камней на этом руднике может быть продлено как минимум до 2040 года.

"Мы убеждены, что на руднике Карове могут быть еще более крупные алмазы. Продолжение проекта не только позволит добыть больше уникальных камней, но и укрепит позиции компании на рынке высококачественных алмазов", — заявил Лэмб.