Брижит Макрон снялась в сериале Netflix "Эмили в Париже"

Первая леди Франции Брижит Макрон появилась в эпизодической роли в новом сезоне популярного комедийного сериала "Эмили в Париже". В четверг, 12 сентября, на стриминговой платформе Netflix вышла вторая часть четвертого сезона сериала. Супруга президента Франции появилась на экранах в 7-й серии.

По сюжету, жительница Чикаго Эмили Купер (ее играет британо-американская телезвезда Лили Коллинз) переезжает в Париж. Сериал завоевал множество поклонников, но в то же время подвергся критике: то, как в сериале представлена французская столица, многим показалось излишне стереотипным.

Брижит Макрон, которой в этом году исполнился 71 год появилась на экране в роли себя самой — в короткой сцене в ресторане, где Эмили делает селфи с первой леди. О том, как родилась идея камео (так называется появление известного человека на экране в роли себя самого) для супруги французского президента, рассказал в начале этой недели женский журнал Elle.

По словам Лили Коллинз, дело было в декабре 2022 года в Елисейском дворце (официальной резиденции президента Франции), куда Брижит Макрон пригласила ее вместе с создателем сериала Дарреном Старом.

В первом сезоне сериала упоминается, что первая леди поделилась постом Эмили в Instagram, где та выражала свое разочарование по поводу того, что во французском языке слово vagin — «вагина» — мужского рода.

«Она большая поклонница сериала и восприняла упоминание о себе в первом сезоне с большим юмором», — рассказала Коллинз в интервью Elle. «Новая сцена, в четвертом сезоне — наши перемигивания с ней на съемочной площадке — для меня огромная честь и настоящее удовольствие».

Коллинз заявила, что у первой леди Франции большое актерское дарование.

В четвертой серии в момент, когда Эмили (Коллинз) подходит к Брижит Макрон, та сидит в ресторане в компании двух других женщин. На героиню надвигается телохранитель, но та объясняет, что она автор Instagram-аккаунта Emily in Paris, и первая леди жестом отпускает охрану.

После короткого обмена репликами Эмили делает с Брижит Макрон селфи и выкладывает его в Instagram, добавив к нему хэштег #makeiticonic — лозунг президента Макрона, направленный на привлечение во Францию иностранных инвесторов.

Сериал известен своим большим вниманием к моде и внешнему виды, однако Netflix подтвердил агентству AFP, что на съемочной площадке первая леди была в своей обычной одежде и «не получала по этому поводу никаких особых инструкций».

По словам Коллинз, Брижит Макрон сама обратилась к ней и Стару с просьбой появиться в сериале — «это был полный отпад».

Впрочем, официально Елисейский дворец проинформировал французские СМИ, что на самом деле просьба исходила от продюсеров шоу.

Брижит Макрон имеет опыт актерской игры. Именно этот предмет она преподавала в средней школе в 1993 году, когда впервые встретила будущего президента Франции, которому тогда было 15 лет. Спустя еще 14 лет они поженились.

В 2018 году Брижит Макрон снялась в шоу Vestiaires, французском комедийном сериале о двух пловцах с инвалидностью. Кроме того, в этом году были объявлено о создании шестисерийного документального сериала о ее жизни.

Сериал «Эмили в Париже», вышедший на экраны в 2020 году, критиковали за далекое от реальности изображение жизни французской столицы, в которой как будто нет таких проблем, как мусор, преступность и социальная напряженность.

Стар выступил в защиту своего детища, заявив, что оно должно было стать «любовным письмом Парижу» — такому, каким его увидела Эмили.

«Это же взгляд ее глазами, — объяснил он в интервью в 2020 году, — так что она, конечно же, везде видит клише. Я хотел сделать шоу, которое бы воспевало эту сторону Парижа».