Самая популярная в мире певица Тейлор Свифт заявила, что поддержит Камалу Харрис на выборах

Самая популярная в мире поп-певица Тейлор Свифт заявила, что поддержит кандидатуру Камалы Харрис на выборах президента США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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После дебатов кандидатов в президенты США — Дональда Трампа и Камалы Харрис — Свифт обратилась к своим 283 миллионам подписчиков в Instagram и сообщила, что будет голосовать за Харрис. В своем посте она назвала себя Childless Cat Lady (бездетная женщина с кошками), использовав саркастическую фразу Джей Ди Вэнса, кандидата в вице-президенты от команды Трампа.

Решение Свифт активно участвовать в политической борьбе предоставляет команде Харрис высокий уровень публичной поддержки. Популярность Тейлор Свифт в социальных сетях превосходит популярность Илона Маска, самого богатого человека в мире и владельца X, который ранее высказывался в поддержку Трампа.

Первым признаком влияния певицы стало то, что ссылка Свифт на сайт Vote.gov привлекла более 300 тысяч новых посещений. Vote.gov не регистрирует избирателей, а перенаправляет их на официальные сайты государственных выборов.

Ожидается, что президентская гонка, как всегда, будет зависеть от голосования в нескольких ключевых штатах. Однако эксперты полагают, что поддержка Тейлор Свифт может оказаться решающим фактором. Ее успешное мировое турне показало, что концерты Свифт способны влиять на экономику целых стран, поскольку поклонники съезжаются на ее выступления со всего мира и тратят значительные суммы.

Турне сделало Тейлор Свифт миллиардершей и обеспечило ей огромное влияние на миллионы поклонников, которые следят за каждым ее шагом.