Власти США обвинили российских пропагандистов в распространении дезинформации, созданной при помощи ИИ

Три министерства США в среду обвинили руководство российского государственного медиаконцерна RT, включая Маргариту Симоньян, а также связанных с ФСБ хакеров, в новых попытках повлиять на исход президентских выборов в США посредством дезинформации и объявили о скоординированных действиях против россиян.

Министерство юстиции США объявило об уголовном деле против двух сотрудников RT и аресте трех десятков интернет-адресов, через которые, по данным министерства, распространялась дезинформация, в том числе сгенерированная искусственным интеллектом; Госдепартамент внес RT и пять его дочерних фирм в список иностранных представительств, подпадающих под действие закона об иностранных агентах, а министерство финансов ввело санкции против десяти человек, включая главу RT Маргарит Симоньян и ее заместителей, а также двух фирм.

Глава министерства юстиции Меррик Гарленд объявил, что обвинения по законам об отмывании денег и о регистрации иностранных агентов предъявлены работающим в России сотрудникам RT, 31-летнему Константину Калашникову и 27-летней Елене Афанасьевой.

По словам Гарленда, они заплатили 10 млн долларов компании в штате Теннесси за создание и распространение через инфлюэнсеров в соцсетях контента, содержащего нужную властям России информацию.

"Субъекты, поддерживаемые российским государством, давно применяют широкий набор инструментов, таких как созданные при помощи искусственного интеллекта дипфейки и дезинформацию, пытаясь подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов. С начала 2024 года руководящие сотрудники RT […] приступили к еще более гнусному занятию", — говорится об этом в заявлении министерства финансов США о новых санкциях.

Министерство заявляет, что они втемную, через фирму-прикрытие, использовали американских инфлюэнсеров в соцсетях, чтобы продвигать свою дезинформацию.

По мнению американских властей, Кремль хочет, чтобы на президентских выборах в ноябре победил Дональд Трамп — в частности, потому что он выступал против помощи Украине.

В переданных в суд материалах на Калашникова и Афанасьеву компания, которой они платили, впрямую не названа, но в них есть ее описание как "сети неортодоксальных комментаторов, фокусирующихся на политических и культурных проблемах Запада", и оно дословно совпадает с саморекомендацией на сайте издания Tenet Media.

Тенет размещает в социальных сетях тысячи видео на английском языке, а также продвигает известных комментаторов правых взглядов.

Би-би-си направило в Tenet запрос о комментарии и ждет ответа.

Под санкции министерства финансов, кроме главного редактора RT Маргариты Симоньян, попали ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного вещания RT Андрей Кияшко, а также Калашников и Афанасьева, сотрудники отдела цифровых медиапроектов.

Министерство пишет, что Афанасьева лично, выдавая себя за сотрудницу американской компании, связывалась с американскими инфлюэнсерами.

Кроме того, министерство финансов ввело санкции против главы хакерской группы RaHDit (Russian Angry Hackers Did It, "это сделали злые русские хакеры") Алексея Гаращенко и двух его сотрудников.

По данным американцев, Гаращенко на тот момент, когда он возглавил RaHDit, был офицером ФСБ.

Американские власти в среду объявили награду в 10 млн долларов за информацию о хакерах, связанных с RaHDit.

Помимо руководства RT и хакеров, под американские санкции попали созданная мэрией Москвы автономная некоммерческая организация "Диалог" и ее дочерняя структура, а также гендиректор "Диалога" Владимир Табак.

По информации американских властей, эта организация занимается применением искусственного интеллекта в создании дезинформации, связанной с выборами.

Маргарита Симоньян на новости о санкциях против нее отреагировала в своем телеграм-канале репликой "Тю. Проснулись", а пресс-служба RT в заявлениях по этому поводу, в том числе в комментарии для Би-би-си, отмела обвинения, не отвечая на них по сути.

Правоохранительные органы и администрация США обвиняют Россию в попытках повлиять на исход американских выборов по меньшей мере с 2016 года, когда за пост президента сражались Дональд Трамп и Хиллари Клинтон.