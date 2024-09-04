СМИ: Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казань

Турецкие СМИ сообщили о планах Реджепа Тайипа Эрдогана посетить саммит БРИКС в Казани - на днях появилась информация о том, что Турция подала заявку на вступление в организацию.

Телеканал Habertürk со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера сообщил, что президент Турции намерен приехать на саммит, который состоится в Казани 22-24 октября.

Также издание пишет, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что Турция подала заявку на полноправное членство.

Отметим, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступлеине в БРИКС.

Эксперты отметили, что таким шагом Турция стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников. Возможность вступления Турции в БРИКС может быть обсуждена на саммите в Казани 22-24 октября этого года.