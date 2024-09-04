"Дали обещание вести правопослушный образ жизни": Лукашенко помиловал 30 протестующих

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за преступления "протестной направленности", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента Беларуси.

На сайте президента Беларуси сообщается о подписании Александром Лукашенко указа о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности.

"Данное решение - гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе. В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей", - сказано в сообщении.

Сообщается, что все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.

"Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни", - добавили в пресс-службе.

В конц июля текущего года Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии. До этого его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса РБ, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.

Напомним, в 2020 году в Беларуси прошли митинги за и против действующей власти. По подсчетам местных СМИ, это были крупнейшие акции в истории суверенной Беларуси.

Уровень недовольства в Беларуси достиг своего пика после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Люди стали выходить на акции протеста. Сообщалось, что белорусские правоохранители, в свою очередь, применяли в отношении протестующих все, что только можно: от слезоточивого газа до резиновых пуль.