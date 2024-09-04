"Дали обещание вести правопослушный образ жизни": Лукашенко помиловал 30 протестующих
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Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за преступления "протестной направленности", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента Беларуси.
На сайте президента Беларуси сообщается о подписании Александром Лукашенко указа о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности.
"Данное решение - гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе. В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей", - сказано в сообщении.
Сообщается, что все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.
"Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни", - добавили в пресс-службе.
В конц июля текущего года Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии. До этого его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса РБ, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.
Напомним, в 2020 году в Беларуси прошли митинги за и против действующей власти. По подсчетам местных СМИ, это были крупнейшие акции в истории суверенной Беларуси.
Уровень недовольства в Беларуси достиг своего пика после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Люди стали выходить на акции протеста. Сообщалось, что белорусские правоохранители, в свою очередь, применяли в отношении протестующих все, что только можно: от слезоточивого газа до резиновых пуль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2157153-dali-obeshchanie-vesti-pravoposlushnyy-obraz-zhizni-lukashenko-pomiloval-30-protestuyushchih/