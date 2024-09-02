Забастовка в Израиле завершилась, но протесты с требованием освободить заложников из плена ХАМАС продолжаются

В Израиле вечером в понедельник завершилась всеобщая забастовка с требованием заключить соглашение о перемирии в секторе Газа и освободить израильских заложников, захваченных боевиками ХАМАС в ходе нападения в октябре прошлого года.

О проведении забастовки накануне объявил крупнейший в стране профсоюз Histadrut, который насчитывает более 800 тысяч членов.

Израильское правительство пыталось заблокировать забастовку, а суд постановил завершить ее к 14:30 по местному времени, однако организаторы заявили о намерении продолжать стачку до 18:00, как планировали изначально.

На улицы израильских городов в понедельник снова вышли протестующие, которые требуют от премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно вернуть домой оставшихся заложников.

Массовые акции начались в воскресенье, после того как израильские военные обнаружили в тоннелях в районе Рафаха на границе сектора Газа с Египтом тела шести заложников.

В воскресной акции приняло участие около полумиллиона израильтян.

"Надежда умирает последней"

Выступая в понедельник на заседании правительства, Нетаньяху сказал, что забастовка играет на руку боевикам ХАМАС.

Ранее он говорил, что намерен заключить соглашение, но "тот, кто убивает заложников, не хочет сделки".

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в понедельник встречались в Белом доме с переговорщиками с американской стороны, которые заявили, что "очень близки" к окончательному предложению, которое будет представлено Израилю и ХАМАС.

"Надежда умирает последней", — сказал президент США, когда его спросили, будет ли сделка успешной.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Нетаньяху делает достаточно для достижения соглашения, Байден сказал: "Нет".

Высокопоставленный представитель канцелярии Нетаньяху заявил, что подобные комментарии из уст Байдена "вызывают недоумение".

"Вызывает недоумение, что президент Байден давит на премьер-министра Нетаньяху, который согласился на предложение США еще 31 мая и на промежуточное предложение США от 16 августа, а не на лидера ХАМАС Яхью Синвара, который продолжает категорически отказываться от любой сделки", — цитирует его издание Times of Israel.

Он сказал, что заявление Байдена "особенно опасно, учитывая, что оно сделано всего через несколько дней после того, как ХАМАС казнил шестерых израильских заложников, включая американского гражданина", имея в виду убийство Херша Голдберга-Полина — его похороны прошли в понедельник в Иерусалиме.

Спецпосланник израильского МИД и бывший заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан-Нахум заявила в телеэфире Би-би-си, что, по ее мнению, в задержке реализации соглашения о прекращении огня и освобождении заложников виноват только ХАМАС.

"Если они действительно хотели соглашения, почему они казнили шесть невинных заложников? — сказала она. — Я не думаю, что Нетаньяху является блокирующим фактором".

Одним из камней преткновения в переговорах стало то, что Нетаньяху хочет оставить израильские войска в Филадельфийском коридоре — стратегически важной полосе вдоль границы Газы с Египтом.

Флер Хассан-Нахум сказала, что под этим коридором находится сеть туннелей, по которым доставляют оружие. По ее словам, сделка необходима, но она не должна поставить Израиль в более уязвимое положение.

В понедельник стало известно, что после проверки соблюдения Израилем международного гуманитарного права в секторе Газа министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми принял решение временно приостановить действие около 30 лицензий на экспорт вооружений в Израиль.

Эти лицензии (всего из около 350) включают компоненты для военных самолетов, вертолетов, беспилотников и системы, облегчающие наведение. В Форин-офисе подчеркнули, что это не эмбарго на поставки оружия, и речи о полном запрете экспорта не идет.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что разочарован решением Лондона.