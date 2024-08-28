Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Австралия сократит прием иностранных студентов в вузы из-за растущих цен на жилье

Опубликовано:

Студенты в аудитории
Студенты на занятиях. Иллюстративное фото: Supersizer/Getty Images

Австралия сократит прием иностранных студентов в местные вузы из-за опасений по поводу высокой миграции и растущих цен на жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Правительство премьер-министра Энтони Альбанезе объявило, что со следующего года в Австралии будет введен лимит на прием новых иностранных студентов в местные вузы. Университеты и колледжи смогут принять не более 270 тысяч новых обучающихся из-за рубежа. Для сравнения: в 2023 году в вузы Австралии поступили 406 тысяч иностранных студентов.

При этом квоты на обучение иностранцев будут равномерно распределены между университетами и профессиональными колледжами.

Правительство заявило, что этот шаг, принятый после многомесячных дебатов, направлен на установление контроля над иммиграцией, а также призван улучшить условия проживания иностранных студентов. Кроме того, правительство стремится снизить давление на рынки аренды жилья в таких городах, как Сидней и Мельбурн.

Ранее похожие меры, связанные с ограничением приема иностранных студентов, были введены в Великобритании и Канаде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2154220-avstraliya-sokratit-priem-inostrannyh-studentov-v-vuzy-iz-za-rastushchih-cen-na-zhile/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie