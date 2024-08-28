Австралия сократит прием иностранных студентов в вузы из-за растущих цен на жилье

Австралия сократит прием иностранных студентов в местные вузы из-за опасений по поводу высокой миграции и растущих цен на жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Правительство премьер-министра Энтони Альбанезе объявило, что со следующего года в Австралии будет введен лимит на прием новых иностранных студентов в местные вузы. Университеты и колледжи смогут принять не более 270 тысяч новых обучающихся из-за рубежа. Для сравнения: в 2023 году в вузы Австралии поступили 406 тысяч иностранных студентов.

При этом квоты на обучение иностранцев будут равномерно распределены между университетами и профессиональными колледжами.

Правительство заявило, что этот шаг, принятый после многомесячных дебатов, направлен на установление контроля над иммиграцией, а также призван улучшить условия проживания иностранных студентов. Кроме того, правительство стремится снизить давление на рынки аренды жилья в таких городах, как Сидней и Мельбурн.

Ранее похожие меры, связанные с ограничением приема иностранных студентов, были введены в Великобритании и Канаде.