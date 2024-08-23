Премьер-министр Индии едет в Киев после визита в Москву. Явные и тайные цели Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу приедет в Украину. Полтора месяца назад он встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Киев и некоторые из его западных партнеров довольно резко отреагировали на июльскую поездку Моди в Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «прискорбно видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого известного преступника в мире в Москве».

Едет ли Моди в Киев, чтобы успокоить Зеленского и западных лидеров?

Не совсем.

Нет ничего удивительного в том, что Индия, выстраивая свои внешние отношения, балансирует между двумя противоборствующими сторонами. Эта страна десятилетиями успешно практиковала принцип неприсоединения к каким-либо союзам.

Запланированный на 23 августа первый визит премьер-министра Индии в Украину — это, скорее, заявление о том, что Дели, не отказываясь от прочных отношений с Россией, намерен продолжать тесно сотрудничать с Западом.

Майкл Кугельман, директор Института Южной Азии при аналитическом Вильсоновском центре в Вашингтоне, говорит, что эта поездка подчеркнет стратегическую автономию Индии.

«Индия не собирается задабривать западные державы или кого-либо другого. Целью этой поездки является продвижение интересов Индии путем подтверждения дружбы с Киевом и выражения обеспокоенности по поводу продолжающейся войны», — говорит он.

Тем не менее время, выбранное для визита, говорит о том, что индийская дипломатия приняла во внимание резкую реакцию США на визит Моди в Москву.

Индия, к большому раздражению западных держав, воздерживается от того, чтобы впрямую осуждать Россию за развязанную ею войну.

Однако Дели часто высказывался о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет наций, и последовательно выступал за мирные переговоры.

Визит Моди в Москву в июле состоялся через несколько часов после того, как в результате российской бомбардировки в Украине погиб по меньшей мере 41 человек, в том числе в детской больнице в Киеве. Этот удар шокировал весь мир.

Премьер-министр Индии назвал смерть детей болезненным и ужасающим событием, но снова воздержался от обвинений в адрес России.

Он вряд ли отступит от этого курса и во время визита в Киев. США и другие западные страны постепенно начали принимать позицию Дели, в основе которой лежат многолетние отношения Индии с Москвой и ее зависимость от российской военной техники.

Индия, крупнейший в мире импортер вооружений, в последние годы увеличила собственное производство оружия и диверсифицировала военный импорт, но больше половине его все равно все еще приходится на Россию.

Индия также увеличила импорт нефти из России, воспользовавшись более низкими ценами, предлагаемыми Москвой: в прошлом году Россия была крупнейшим поставщиком нефти на индийский рынок.

США и их союзники часто склоняли Индию к тому, чтобы занять более четкую позицию в отношении войны, но при этом воздерживались от применения жестких санкций или иных форм давления.

Запад рассматривает Индию как противовес Китаю и не хочет нарушать этот баланс. Кроме того, Индия является пятой по величине экономикой в мире и важным рынком сбыта.

По мнению Майкла Кугельмана, Запад будет приветствовать визит Моди в Украину и расценит его как готовность Дели взаимодействовать со всеми сторонами.

«Для Моди это удобная возможность дать понять, что его близость с Москвой не означает, что Киеву нечего ловить на этом фланге», — считает эксперт.

Это важно, поскольку Индия хочет продолжать развивать отношения с Западом, особенно с США, и не хотела бы нарушать ход вещей. Эрик Гарсетти, посол США в Индии, недавно заявил, что отношения этих двух стран не следует «принимать как нечто само собой разумеющееся».

Индия нуждается в Западе еще и потому, что Китай, ее азиатский соперник, в последние годы наладил тесные связи с Россией.

Хотя Дели давно считает Москву той силой, которая может оказать давление на напористый Китай, когда это будет необходимо, твердо рассчитывать на это не стоит.

Многие эксперты полагают, что Моди, возможно, захочет позиционировать себя как миротворец, учитывая тесные отношения Индии как с Москвой, так и с Западом.

Но маловероятно, что он привезет в Киев какой-либо мирный план.

«Действительно ли Индия готова к такой роли, и позволяют ли условия? Сама Индия не любит, когда другие страны пытаются быть посредниками в важных для нее вопросах, и прежде всего — в вопросе Кашмира. Я не думаю, что Моди готов официально предложить свои услуги медиатора, только если Россия и Украина сами этого захотят. Но в данный момент я не думаю, что они этого хотят», — говорит Кугельман.

Украина, тем не менее, положительно воспримет визит Моди и будет рассматривать его как возможность взаимодействовать с близким союзником Москвы, чего с начала войны у нее почти не бывало.

Однако Зеленский вряд ли воздержится от критики в адрес Путина перед премьер-министром Индии. Но Моди не привыкать к этому, он много раз оказывался в подобной ситуации в других западных столицах.

Москва вряд ли как-то отреагирует на этот визит, поскольку она тоже вынуждена принимать правила игры в отношении многостороннего подхода Дели к геополитике.

Но помимо очередной демонстрации своей политики неприсоединения к альянсам, Дели преследует и более серьезные цели в рамках этого визита.

В последнее десятилетие Индия наращивала взаимодействие с Европой, особенно с менее развитыми регионами Центральной и Восточной Европы.

Дели хочет продолжать укреплять свои отношения с большой четверкой – Великобританией, Италией, Германией и Францией – но также хочет активизировать взаимодействие с другими странами Европы.

В рамках своей европейской поездки Моди также посетил Польшу. Он стал первым за 45 лет премьер-министром Индии, посетившим эту страну. Он также стал первым индийским лидером за 40 лет, посетившим Австрию, куда он приезжал в июле этого года.

По мнению аналитиков, это говорит о том, что Индия все больше осознает, насколько важную роль в геополитике будущего будут играть страны Центральной Европы, и понимает важность крепких отношений с ними.

Индийское правительство также возобновило переговоры о торговом соглашении с Европой. Уже подписан торгово-инвестиционный договор с Европейской ассоциацией свободной торговли, которая является межправительственной организацией Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Таким образом, хотя во время визита большое внимание будет уделено войне, индийская делегация, скорее всего, будет сосредоточена на более широких задачах.

«Центральная и Восточная Европа теперь имеют большую свободу действий в определении своей судьбы и изменении региональной геополитики. Визит г-на Моди в Варшаву и Киев призван признать эти важные перемены в сердце Европы и углубить двусторонние политические, экономические связи и связи в области безопасности с центральноевропейскими государствами», — написал эксперт по внешней политике Раджа Мохан в независимой газете Indian Express, суммируя главную цель поездки Нарендры Моди.