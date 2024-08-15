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В Индии десятки тысяч женщин вышли на марши протеста после изнасилования и убийства стажерки в больнице

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Марш индианок
Марш индианок. Иллюстративное фото: NurPhoto/Getty Images

В среду вечером в индийском штате Западная Бенгалия десятки тысяч женщин прошли по улицам в знак протеста против изнасилования и убийства врача-стажера в государственной больнице в Калькутте, произошедшего на прошлой неделе.

Марш Reclaim the Night ("Вернем себе ночь") стал кульминацией почти недельных протестов, начавшихся после убийства 31-летней женщины в прошлую пятницу.

После изнурительной 36-часовой смены она уснула в комнате для семинаров из-за отсутствия специально отведенного места для отдыха. На следующее утро коллеги обнаружили ее полуобнаженное тело с обширными повреждениями. Полиция заявила, что она была изнасилована и убита, а впоследствии в связи с этим преступлением был арестован полицейский-волонтер.

В начале недели многие государственные больницы в городах Индии приостановили работу всех служб, кроме отделений неотложной помощи, а младшие врачи вышли на улицу в знак протеста, требуя справедливости для жертвы.

Хотя протесты были в основном мирными, они были омрачены столкновениями между полицией и небольшой группой неизвестных мужчин, ворвавшихся в больницу RG Kar, где произошло убийство врача, и разгромивших отделение неотложной помощи.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. В ходе столкновения были повреждены несколько полицейских машин.

Небольшие акции протеста прошли также во многих других индийских городах — в частности, в Дели, Хайдарабаде, Мумбаи и Пуне.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал к строгому наказанию за преступления против женщин.

"Как общество мы должны задуматься о том, какие зверства совершаются в отношении наших матерей, дочерей и сестер. В стране возмущение по этому поводу. Я чувствую это возмущение", — сказал в четверг Моди в обращении к нации по случаю очередного Дня независимости.

"Преступления против женщин должны быть быстро расследованы; чудовищное поведение против женщин должно быть сурово и быстро наказано", — подчеркнул он.

Происшествие воскресило в памяти похожий случай в Нью-Дели в 2012 году, когда банда мужчин изнасиловала и тяжело ранила 23-летнюю студентку в автобусе, что в итоге привело к ее смерти.

"Этот ужасный инцидент еще раз напомнил нам о том, что женщины несут непропорционально большую нагрузку по обеспечению собственной безопасности", — написала болливудская актриса Алия Бхатт на своей странице в инстаграм, где у нее более 85 миллионов подписчиков.

Врачи в переполненных государственных больницах Индии давно жалуются на то, что их перегружают работой и недоплачивают, и утверждают, что для борьбы с насилием со стороны пациентов, недовольных предлагаемой медицинской помощью, делается недостаточно.

По данным Национального бюро регистрации преступлений (NCRB), опубликованным в конце прошлого года, в 2022 году количество преступлений против женщин в Индии выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2149480-v-indii-desyatki-tysyach-zhenshchin-vyshli-na-marshi-protesta-posle-iznasilovaniya-i-ubiystva-stazherki-v-bolnice/

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