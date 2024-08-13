SpaceX запустит шестую коммерческую миссию в конце 2024 года

SpaceX планирует запустить шестую коммерческую пилотируемую миссию в конце 2024 года, отправив команду для полета над полярными регионами Земли, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Компания SpaceX сообщила, что миссия под названием Fram2 станет первым пилотируемым космическим полетом над полюсами Земли.

Миссией будет командовать Чун Ванг, предприниматель и энтузиаст-исследователь космоса с Мальты. К нему присоединится многонациональный экипаж, включающий летчиков из Норвегии, Австралии и Германии, заявила SpaceX.

С момента запуска своего первого экипажа из двух астронавтов в космос в 2020 году компания под руководством Илона Маска провела 13 пилотируемых космических миссий: девять миссий для NASA, а также четыре коммерческие миссии. Следующая коммерческая миссия под названием Polaris Dawn запланирована на 26 августа, она также станет первым частным выходом в открытый космос.

По данным SpaceX, миссия Fram2 продлится от трех до пяти дней. Экипаж планирует наблюдать за полюсами Земли с космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, а также проводить различные исследовательские эксперименты.