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"В судебной системе требуются люди с высоким интеллектом". Талибы изгоняют женщин-юристов из судов и отменяют решения о разводах

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Мужчины несут флаг движения "Талибан"
Движение "Талибан". Фото: Nava Jamshidi/Getty Images

Спустя три года после возвращения талибов к власти их реорганизация правовой системы Афганистана оказывает глубокое влияние на жизнь людей. По словам талибов, судьи не просто соблюдают действующие законы, они работают сверхурочно, чтобы отменить предыдущие решения судов. В рамках масштабной кампании людям предлагаются бесплатные апелляции.

В результате вновь рассматриваются десятки тысяч старых судебных дел — в этот раз уже в соответствии с шариатским правом, и особенно остро это ощущают женщины. Некоторые разводы, оформленные при старом режиме, признаются недействительными, что вынуждает женщин снова вступать в нежелательные браки, а женщины-судьи исключены из правовой системы: «Женщины не имеют квалификации и не могут быть судьями, потому что по нашим принципам шариата для работы в судебной системе требуются люди с высоким интеллектом».

Снова в суде

Талибы были у власти всего десять дней, когда отец 20-летней Биби Назданы вернулся домой. Наздана помогала матери на кухне и подошла ближе, чтобы расслышать, что отец говорит ее старшему брату.

«Когда я услышала свое имя, мое сердце заколотилось и я разрыдалась», — говорит Наздана. Суд талибов в ее родной провинции Урузган возобновил рассмотрение ее дела.

Наздане было всего семь лет, когда отец решил выдать ее замуж по достижении подросткового возраста, чтобы уладить вражду с другой семьей. Эта практика известна как «плохой брак» — считается, что так можно превратить врага семьи в друга.

Когда Наздане исполнилось 15 лет, Хекматулла приехал, чтобы забрать «свою жену» домой. Но Наздана сразу же подала на развод, в итоге отвоевав свою свободу.

"Я неоднократно говорила суду, что не желаю выходить за него замуж, — рассказывает Наздана, — и после почти двух лет борьбы я наконец выиграла дело. Судья поздравил меня и сказал: "Теперь вы свободны и можете выходить замуж за кого хотите".

В честь этого в ее деревне устроили праздник, раздавая еду друзьям и соседям в местной мечети.

Но год спустя к власти пришли талибы и быстро ввели строгие нормы шариата по всей стране. Ее бывший муж, недавно вступивший в ряды талибов, обратился в суд с просьбой отменить решение, принятое при прежнем правительстве.

На этот раз в соответствии с шариатом Наздана в процессе не участвовала. «В суде талибы сказали мне, что я не должна возвращаться в суд, потому что это противоречит шариату. Они сказали, что мой брат должен представлять меня», — рассказывает Наздана.

«Нам сказали, что если мы не подчинимся, — говорит Шамс, 28-летний брат Назданы, — то они силой передадут мою сестру ему [Хекматулле]».

Несмотря на то, что Шамс убеждал судью, что новое решение подвергнет жизнь его сестры серьезной опасности, суд отменил предыдущее решение и постановил, что Наздана должна немедленно вернуться к своему бывшему мужу Хекматулле.

Наздана обжаловала это решение, чтобы выиграть время для бегства. Вместе с братом она покинула родной город и бежала в соседнюю страну.

Судья в Урузгане не стал общаться с прессой, однако нам удалось посетить верховный суд талибов в Кабуле.

«Наши судьи изучили дело со всех сторон и вынесли решение в пользу Хекматуллы, — говорит Абдулвахид Хакани, сотрудник пресс-службы верховного суда. — Решение предыдущей коррумпированной администрации отменить брак Хекматуллы и Назданы противоречит шариату и правилам брака, потому что во время судебного заседания Хекматулла не присутствовал».

Мы попытались получить комментарий и у Хекматуллы, но не смогли с ним связаться.

Как утверждает правительство талибов, суд над Назданой — лишь одно из 355 000 дел, рассмотренных талибами с момента прихода к власти в августе 2021 года. Они утверждают, что большинство дел — уголовные: около 40% — это земельные споры, а еще 30% — семейные дела, включая разводы. Проверить эти цифры Би-би-си не может.

Женщины в системе правосудия

Когда талибы вернулись к власти, они пообещали покончить с коррупцией прошлого и обеспечить «правосудие». Они последовательно заменяли всех судей и заявили, что женщины не могут участвовать в работе судебной системы.

«Женщины не имеют квалификации и не способны судить, потому что по нашим принципам шариата судебная работа требует людей с высоким интеллектом», — настаивает Абдулрахим Рашид, директор по внешним связям и коммуникациям в верховном суде талибов.

Бывшая судья верховного суда Афганистана Фавзия Амини, одна из смещенных талибами женщин-судей, говорит, что такие женщины, как Биби Наздана, должны быть защищены законом.

«Если женщина разводится с мужем и в качестве доказательства имеются судебные документы, то это окончательно. Правовые вердикты не могут меняться из-за смены режима», — говорит Амини.

Амини также утверждает, что отстранение женщин-судей лишает всех женщин правовой защиты: «Мы сыграли важную роль. Например, одним из наших достижений стал закон об искоренении насилия в отношении женщин, принятый в 2009 году. Мы также работали над регулированием работы приютов для женщин, опекой над сиротами, законом о борьбе с отслеживанием людей и так далее».

После более 10 лет работы в высшем эшелоне афганской правовой системы судья Амини была вынуждена бежать из страны. По ее словам, когда к власти пришли талибы, ей стали угрожать смертью те самые люди, которых она ранее осудила.

«Нашему гражданскому кодексу более полувека. Он практиковался еще до основания «Талибана», — говорит Амини. — Все гражданские и уголовные кодексы, включая кодекс о разводе, были взяты из Корана и адаптированы».

Талибы утверждают, что прежние правители Афганистана недостаточно следовали исламским нормам.

Шариат

В верховном суде талибов нам показали комнату, где на полках хранились кипы судебных дел, и крошечное офисное помещение, где за общими столами сидели сотрудники, назначенные как предыдущим правительством, так и талибами.

Нам рассказали, что большинство дел было рассмотрено при прежнем режиме, а новые судебные органы вновь открыли эти дела после подачи новых апелляций.

«Прежние суды принимали решения на основе уголовного и гражданского кодекса. Теперь все решения принимаются на основе шариата», — говорит Абдулрахим Рашид.

Талибы в основном опираются на религиозное право ханафи фикх, созданное в VIII веке. Оно практиковалось во всем исламском мире, например, в Османской империи, и до сих пор применяется в разных исламских странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2147977-v-sudebnoy-sisteme-trebuyutsya-lyudi-s-vysokim-intellektom-taliby-izgonyayut-zhenshchin-yuristov-iz-sudov-i-otmenyayut-resheniya-o-razvodah/

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