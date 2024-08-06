Беспорядки в Британии не утихают. В Бристоле напали на фабрику боевых дронов. Арестованы сотни людей

Беспорядки, начавшиеся в Британии неделю назад после нападения на детскую танцевальную студию под Ливерпулем, не утихают и даже охватывают новые города.

К вечеру вторника столкновения хулиганов с полицией произошли уже по меньшей мере в Белфасте, Бристоле, Дарлингтоне и Плимуте.

Около 400 участников погромов были задержаны, примерно 100 из них предъявлены формальные обвинения.

Рано утром во вторник фургон протаранил ограждение промышленного комплекса в Бристоле, где располагается британское представительство израильской оружейной компании Elbit Systems, производящей, в частности, боевые дроны.

Из фургона высыпало не менее 10 человек, вооруженных слесарным инструментом, которые начали крушить здание, находящееся там оборудование и уже произведенные дроны, попутно заливая помещения красной краской.

Некоторые сотрудники компании пытались помешать нападавшим, но в результате были ранены сами. Одному из них нанесли травму головы ударом кувалды.

Тем же подручным инструментом хулиганы отбивались и от приехавших на место по вызову полицейских, двое из которых также получили удар кувалдой. Одну сотрудницу полиции пришлось госпитализировать с травмой спины, другому медики оказали помощь на месте.

В компании Elbit Systems UK заверили, что британское подразделение фирмы выполняет заказы исключительно местных военных. Уничтоженные нападавшими дроны также предназначались британской армии.

Шестеро нападавших были задержаны, однако остальным удалось скрыться, так что полиция активно продолжает их поиски.

Беспорядки в Великобритании. Фото: SOPA Images/Getty Images

О готовящихся беспорядках (или скорее назревающих потенциальных проблемах) во вторник сообщают и из города Сканторп — одного из главных металлургических центров страны.

Как сообщают местные жители, большинство магазинов закрылись еще утром, едва начав работу, а людям настоятельно рекомендовано держаться подальше от центра.

В прокуратуре изучают, какие из произошедших нападений могли быть совершены по мотивам национальной или расовой ненависти, что существенно утяжеляет приговор.

В частности, именно так рассматривается серьезное нападение в Белфасте на 50-летнего мужчину, раненого в ходе ночных беспорядков.

Министр юстиции Шабана Махмуд предупредила тех, "кто приходит на протесты с намерением устроить беспорядки", что ответственность за это им придется нести "в соответствии со всей строгостью закона".

Беспорядки в Великобритании. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Накануне группа людей забросала камнями полицейских в Южном Белфасте, в районе Сэнди-Роу - недалеко от супермаркета, который был подожжен в субботу.

Демонстранты пытались перевернуть полицейский автомобиль и бросали зажигательные бомбы, полиция в защитном снаряжении перекрыла улицу. Один человек получил серьезные ранения и находится в больнице.

Вечером члены городского совета Белфаста проголосовали за финансовую поддержку предприятий, "пострадавших от преступных нападений расистов".

В Плимуте 150 полицейских были направлены в центр города, где на них напали протестующие, бросавшие в них кирпичи и файеры. Несколько человек получили незначительные травмы.

Заместитель главы городского совета Плимута Джемима Лэнг в интервью Би-би-си отметила, что на акции присутствовали местные жители, и большинство протестующих вели себя мирно, но были и приезжие, специально прибывшие в город, чтобы устроить неприятности.

Глава полиции Девона и Корнуолла Расс Доуз заверил общественность в том, что полиция "полностью обеспечена ресурсами на данный момент". По его словам, к тем, кто намерен совершить преступления и нарушить общественный порядок, "будут приняты жесткие меры". Полиция уже арестовала несколько человек.

В Бирмингеме сотни людей собрались в районе Бордесли-Грин после ложных сообщений о том, что ультраправые протестующие планируют провести марш через этот район. Группа людей в масках, отделившаяся от основной массы протестующих, попыталась поджечь паб и перевернула несколько автомобилей. Они размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги против распущенной несколько лет назад ультраправой "Лиги защиты Англии".

В Дарлингтоне десятки полицейских были направлены в район Норт-Лодж-Парк, где находится мечеть, после того, как там собрались две большие группы людей. Полиция позже заявила, что возникли "небольшие очаги серьезного насилия". В полицейских бросали кирпичи.

Беспорядки в Великобритании. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

По словам председателя национального совета начальников полиции Гэвина Стивенса, всем региональным отделениям полиции предписано увеличить присутствие специалистов в опасных районах, а также командировать людей в региональный резерв, и развертывание этих региональных подкреплений будет координироваться централизованно.

Число арестованных будет расти каждый день, сказал он, поскольку полиция продолжает опознавать и задерживать участников беспорядков.

Первые задержанные уже предстали перед судом — им выбирали меру пресечения.

Со следующей недели в тюрьмах Англии и Северной Ирландии появится более 500 дополнительных мест для содержания арестованных во время беспорядков.

По словам правительственных чиновников, планы по увеличению тюремных мест разрабатывались давно, но их выполнение ускорили.

Министр юстиции Шабана Махмуд предупредила участников протестов, что "полиция, суды и тюрьмы готовы, и вам придется ответить за свои действия". Накануне пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера заявил, что правительство уверено, что в тюрьмах достаточно мест для всех участников беспорядков.

Бывший глава контртеррористической полиции Нил Басу считает, что некоторые проявления насилия во время беспорядков "перешли грань терроризма".

Он сказал Би-би-си: "Я думаю, что мы стали свидетелями серьезных актов насилия, направленных на то, чтобы вызвать ужас у части нашего общества". По словам Басу, протестующим стоит внимательно изучить юридическое определение терроризма применительно к событиям прошедшей недели.

Басу считает, что нынешняя волна насилия была спровоцирована "ложью, распространяемой через социальные сети", и с этим нужно что-то делать.

Основной платформой для распространения информации (или дезинформации), а также фото и видео остается X (бывший "Твиттер"), но самоорганизация происходит и в группах и чатах на всех крупных платформах, от Facebook, Tiktok и WhatsApp до Telegram.

Активист ультраправого движения и бывший глава "Лиги защиты Англии" Стивен Яксли-Леннон, известный под псевдонимом Томми Робинсон, находясь на Кипре, в выходные публиковал подстрекательские сообщения в соцсети Х, откуда его в свое время забанили, но в ноябре прошлого года новый хозяин платформы, миллиардер Илон Маск, восстановил аккаунт Робинсона. Сам Маск накануне опубликовал сообщение, в котором заявил, что гражданская война в Великобритании "неизбежна".

В британском правительстве эти слова Маска называли "весьма прискорбными" и "совершенно неоправданными".

Хейди Александер, министр по делам судов Великобритании, раскритиковала Маска, указав, что "все должны призывать к спокойствию".

"На нем лежит ответственность, учитывая огромную платформу, которой он обладает, и поэтому, если честно, я считаю его комментарии весьма прискорбными", — сказала она.