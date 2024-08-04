Илон Маск заявил о неизбежной гражданской войне в Британии

Илон Маск, комментируя видео одного из пользователей по массовым беспорядкам в Великобритании, заявил в соцсети Х, что "гражданская война неизбежна", передает NUR.KZ.

В соцсети Х пользовательница твитнула видео массовых беспорядков, которые сейчас происходят в Великобритании, отметив, что все это - "последствия массовой миграции и открытых границ".

В комментариях к этому посту ей ответил Илон Маск.

"Гражданская война неизбежна", - написал он, комментируя видео с протестов в британских городах.

Напомним, в конце июля в городе Саутпорт, расположенном неподалеку от Ливерпуля на севере Англии, произошло нападение на детский танцевальный клуб. Как сообщала Русская служба BBC, от ножевых ранений умерли двое детей, а еще девять получили тяжелые ранения, шесть раненых детей находятся в критическом состоянии.

После убийства детей в английском Саутпорте вспыхнули беспорядки, сообщалось, что 11 полицейских - в больнице.

Позже, по данным Русской службы BBC, подросток, напавший с ножом на детей в Саутпорте, предстал перед судом. Однако в британских городах продолжаются беспорядки и стычки с полицией.