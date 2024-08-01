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Новости русской службы Би-би-си

Россия и Запад готовятся к обмену заключенными. Как обычно проходят такие обмены?

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Cavan Images/Getty Images

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, Россия освободит как минимум двух граждан США: журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотница Пола Уилана, отбывающих тюремные сроки по обвинению в шпионаже. Не исключены и другие обмены. У подобных сделок часто есть определенный протокол, который соблюдается и в последние годы.

Как правило, обмен происходит на территории страны, которая поддерживает нейтральные или хорошие политические отношения с каждой из обменивающихся стран.

Это нужно для того, чтобы представители спецслужб обменивающихся государств могли свободно прибыть на место и лично присутствовать при процессе. Одна из важнейших задач прибывших на место разведчиков — лично убедиться в том, что они получают именно тех людей, о которых ранее договорились.

Встреча обычно проходит на ровном, хорошо просматриваемом месте.

В годы холодной войны целый ряд важнейших обменов между СССР и странами западного блока произошел на Глиникском мосту между Берлином и Потсдамом — на месте фактической границы двух противоборствующих сторон.

За 24 года на этом мосту, который прозвали «мостом шпионов», обменяли 38 человек: советский блок получил 10 своих агентов, а страны Запада смогли вернуть, по разным источникам, 28 или 29 человек.

Последние 15 лет обмены чаще всего проходят в аэропортах. В 2010 году десять агентов российской внешней разведки поменяли на четырех россиян, запрошенных Западом, в аэропорту Вены.

После начала российского вторжения в Украину самолеты Москвы потеряли возможность летать в Европу напрямую. В том числе и по этой причине последний обмен между США и Россией произошел в аэропорту Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Детали обмена обычно до последнего держатся в секрете, чтобы не нарушить достигнутые договоренности. Зачастую переговоры об обменах проходят очень тяжело — в том числе и потому, что стороны ведут их по неофициальным каналам. Были случаи, когда соглашения срывались практически в последний момент.

Последний шаг на пути к обмену — это подготовка документов, согласно которым задержанных с обеих сторон выпускают из-под стражи. Затем их доставляют к месту обмена.

Когда начинается сама процедура обмена, люди, которых должны поменять, в сопровождении представителей спецслужб начинают одновременное движение навстречу друг другу. На середине пути — сейчас это обычно расстояние между двумя приземлившимися самолетами — стороны останавливаются. Представители спецслужб остаются стоять на месте ближе к своему самолету и встречают обменянных. Те, кого меняют, проходят друг мимо друга. Обычно это занимает лишь несколько секунд. Дальше стороны возвращаются к своим самолетам и покидают третью страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2143293-rossiya-i-zapad-gotovyatsya-k-obmenu-zaklyuchennymi-kak-obychno-prohodyat-takie-obmeny/

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