Кандидату Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнсу пришлось объясняться за слова о "бездетных кошатницах"

Кандидат в вице-президенты от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс объяснился по поводу собственных высказываний, сделанных в 2021 году и наделавших на этой неделе много шума, в которых он назвал политиков-демократов "кучкой бездетных кошатниц с несчастной жизнью".

Высказывания 39-летнего республиканца подверглись острой критике, в том числе от голливудской звезды Дженнифер Энистон, которая и запостила изначальное интервью Вэнса от 2021 года.

"Очевидно, что это был саркастический комментарий. Люди слишком много внимания уделяют сарказму, а не сути того, что я на самом деле сказал", — объяснил Вэнс консервативной телеведущей Мегин Келли в пятницу.

«Суть того, что я сказал, Мегин, — извините, это правда», — добавил он.

По словам Вэнса, он не критикует людей, у которых нет детей.

«Речь идет о критике Демократической партии за то, что она стала антисемейной и антидетской», — сказал он на «Шоу Мегин Келли».

«Простая мысль, которую я пытался донести — это то, что рождение детей, становление отцом, матерью, действительно меняет перспективу довольно серьезным образом, — отметил Вэнс. — Я утверждаю, что все наше общество стало скептически и даже с ненавистью относиться к идее иметь детей».

«Будущее демократов контролируется людьми без детей»

В оригинальном интервью 2021 года, которое он дал бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, Вэнс задался вопросом, почему у некоторых высокопоставленных политиков-демократов нет детей. Среди них он назвал Камалу Харрис, наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на ноябрьских выборах, которая воспитывает двоих детей своего мужа Дага Эмхоффа.

«Все будущее демократов контролируется людьми без детей, — сказал три года назад Вэнс. — Какой смысл в том, что мы передали нашу страну в руки людей, которые действительно не имеют в ее будущем прямого интереса?».

Вэнс добавил, что США руководит «кучка бездетных кошатниц, живущих несчастной жизнью из-за выбора, который они сделали, и поэтому они хотят сделать несчастной и остальную страну».

В интервью Мегин Келли Вэнс объяснил: «Я желаю Камале Харрис, ее приемным детям и всей ее семье всего самого лучшего. Дело не в том, что она хуже. Дело в том, что ее партия проводит политику, которая в корне противоречит интересам детей».

Вэнс после своего первоначального интервью в 2021 году объяснял, что его критика не направлена против тех, кто не может иметь детей по биологическим или медицинским причинам.

«Надеюсь, ей не придется обращаться к ЭКО»

55-летняя звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, которая открыто говорила о своих трудностях с попытками забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), первой обрушилась на Вэнса за его комментарии.

«Я действительно не могу поверить, что это исходит от потенциального вице-президента США», — сказала она.

«Все, что я могу сказать, — господин Вэнс, я молюсь, чтобы вашей дочери посчастливилось когда-нибудь родить собственных детей», — добавила она.

У Венса есть двухлетняя дочь и двое сыновей.

«Я надеюсь, что ей не придется обращаться к помощи ЭКО, — написала Энистон. — Потому что вы пытаетесь отобрать у нее и это».

В прошлом месяце Вэнс проголосовал за блокирование предложенного демократами закона о гарантировании доступа к ЭКО по всей стране.

В преддверии этого голосования Вэнс и еще 48 республиканцев в Сенате подписали письмо, в котором заявили, что поддерживают ЭКО, но законопроект Демократической партии назвали слишком широким.

Министр транспорта США Пит Буттиджич, который был еще одним политиком-демократом, упомянутым Вэнсом в оригинальном интервью, также высказался по поводу слов кандидата республиканцев в вице-президенты о «бездетных кошатницах», рассказав о том, с какими сложностями он вместе со своим мужем Честеном усыновлял близнецов.

«Очень печально то, что он [Вэнс] сказал это после того, как мы с Честеном пережили довольно душераздирающую неудачу на пути к усыновлению», — сказал Буттиджич в интервью CNN.

В беседе с Fox News руководитель предвыборного штаба Трампа Крис Лаcивита отверг любые предположения о том, что из-за разгоревшегося скандала Трамп может пожалеть о своем выборе кандидата в вице-президенты.

«Джей Ди был лучшим выбором, — сказал Ласивита. — Президент любит его. Мы его любим».