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Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетной атаке

Опубликовано:

Американские военные в Ираке
Военные. Иллюстративное фото : Rockfinder/Getty Images

Ракетный удар был совершен по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке - эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона, но не раскрыл детали.

По его словам, действительно по базе был нанесен удар, однако американские военные в результате этой атаки не пострадали, пишет РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет. На данном этапе у нас нет информации о том, что и сколько (снарядов – ред.) было выпущено", - прокомментировали ситуацию в Пентагоне.

Издание отмечает, что до этого некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники сообщили, что база, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2139955-amerikanskaya-aviabaza-v-irake-podverglas-raketnoy-atake/

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