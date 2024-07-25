Директор ФБР: Крукс перед покушением на Трампа искал подробности убийства Кеннеди

20-летний Томас Мэтью Крукс, стрелявший в Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, за несколько дней до покушения искал в интернете подробности убийства президента США Джона Кеннеди, сообщил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в Конгрессе.

По его словам, проведенный агентами анализ ноутбука Крукса показал, что он, в частности, интересовался, на каком расстоянии от президента находился Ли Харви Освальд, застреливший Кеннеди в Далласе в ноябре 1963 года.

«6 июля он сделал поисковый запрос в Google: "Как далеко Освальд находился от Кеннеди", — сказал Рэй членам Комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей США. — Этот запрос, очевидно, имеет большое значение с точки зрения его душевного состояния».

«В тот же день он, судя по всему, зарегистрировался для участия в митинге в Батлере», — сказал глава ФБР.

Рэй также сообщил, что Крукс с помощью дрона изучал территорию проведения митинга примерно за два часа до выхода Трампа на сцену.

Беспилотник находился в воздухе в течение 11 минут. Дрон и пульт от него были найдены в машине стрелка вместе с двумя взрывными устройствами. Еще одну бомбу обнаружили в доме Крукса, добавил Рэй.

Директор ФБР сказал, что пока не появилось никаких доказательств того, что у Крукса были сообщники или соучастники, и он, судя по всему, действовал в одиночку.

«Я уже некоторое время говорю, что мы живем в условиях повышенной угрозы. Стрелок может быть мертв, но расследование ФБР продолжается», — заключил Рэй.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки типа AR-15 через несколько минут после того, как Трамп начал выступление.

Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от головы экс-президента и задела правое ухо. Двое участников митинга были тяжело ранены, а 50-летний пожарный из Пенсильвании — убит.

Крукс, находившийся на крыше здания неподалеку, был застрелен снайпером Секретной службы менее чем через 30 секунд после того, как произвел первый из восьми выстрелов.

Директор ФБР подтвердил, что на крыше, где находился Крукс, было найдено восемь гильз.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл покинула свой пост во вторник после того, как ранее на этой неделе дала показания в другом комитете Палаты представителей.

Она столкнулась с призывами демократов и республиканцев уйти в отставку после напряженных слушаний, в ходе которых назвала покушение на Трампа «самым серьезным провалом Секретной службы за последние десятилетия».