Численность населения Японии снижалась самыми быстрыми темпами в 2023 году

Численность населения Японии в 2023 году снижалась самыми быстрыми темпами за последние 60 лет, с тех пор как страна начала отслеживать этот показатель, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В 2023 году численность населения Японии сократилась на 861 тысячу человек. Как сообщили в Министерстве внутренних дел страны, по состоянию на 1 января 2024 года в Японии проживало 121,6 млн человек. Хотя численность иностранного населения увеличилась на 11%, впервые достигнув 3 млн человек, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать нехватку граждан Японии. Общая численность населения сократилась на 0,4%.

Сокращение населения создает множество проблем для страны, включая нехватку рабочей силы. И хотя уровень безработицы в стране удерживается на уровне ниже 3%, что является самым низким показателем среди развитых стран, многие предприятия все равно сталкиваются с серьезными трудовыми ограничениями.

На каждого работника, ищущего работу в сфере услуг, приходится почти три вакансии, на строительном рынке наблюдается похожая ситуация.

По данным отчета Teikoku Databank, в 2023 году в Японии обанкротилось 260 компаний, что является рекордным показателем. Причиной стала неспособность компаний обеспечить достаточное количество работников для продолжения своей деятельности.

Еще одной проблемой является давление на систему социального обеспечения страны, поскольку число налогоплательщиков трудоспособного возраста сокращается, а число пенсионеров растет.

Согласно прогнозам японского экономиста Такэро Дои, доходы от налогов и страховых взносов в Японии сократятся примерно на 10% к 2040 году. Это, вероятно, усложнит финансирование растущих расходов на социальное обеспечение.