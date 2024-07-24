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Сингапур признан самым безопасным городом для туристов в мире

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Подсветка футуристических деревьев в Сингапуре
Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сингапур признан самым безопасным городом для туристов в мире благодаря низкому риску стихийных бедствий и развитой инфраструктуре, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно новому исследованию Forbes Advisor, Сингапур был признан самым безопасным городом для туристов в мире. В исследовании были проанализированы такие факторы, как преступность, качество здравоохранения и риски стихийных бедствий.

Каждому из факторов присваивались баллы безопасности от 0 до 100 — при этом самые безопасные города получали самые низкие баллы. По результатам исследования Сингапур набрал 0 баллов.

Из 60 проанализированных городов этот город в Юго-Восточной Азии может похвастаться самым низким риском стихийных бедствий и низким риском для здоровья и инфраструктуры.

Исследование также проанализировало уровень цифровой безопасности, который определяется как возможность свободно пользоваться интернетом, не опасаясь сетевых атак или нарушений конфиденциальности. Сингапур был признан страной с одним из самых низких рисков цифровой опасности.

Вторую и третью строчку рейтинга самых безопасных городов мира заняли Токио и Торонто. Также в десятку вошли Сидней, Цюрих, Копенгаген, Сеул, Осака, Мельбурн и Амстердам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2139052-singapur-priznan-samym-bezopasnym-gorodom-dlya-turistov-v-mire/

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