В организме акул у берегов Бразилии обнаружен кокаин

В организме акул, выловленных у берегов Бразилии, обнаружены следы кокаина, сообщили ученые.

В общей сложности исследователи провели биохимический анализ тканей 13 особей вида бразильская остроносая акула, пойманных неподалеку от Рио-де-Жанейро.

В мышцах и печени всех 13 рыб обнаружилось высокое содержание кокаина.

Следы этого наркотика (и ряда других психостимулирующих веществ) в организмах морских обитателей обнаруживали и ранее, однако в этот раз концентрация кокаина оказалась почти в 100 раз выше ранее известных показателей.

Эксперты полагают, что в океан кокаин проникает из канализации — либо из подпольных лабораторий, где его производят, либо напрямую с экскрементами потребителей наркотика.

Источником могут быть и мешки с кокаином, потерянные или сброшенные контрабандистами в море, однако это менее вероятно.

Токсиколог Центра морских и экологических наук Политехнического университета Лейрии Сара Новэ называет результаты исследования «очень важными и потенциально тревожными».

Как уточняют эксперты, все самки акул, выловленных для исследования, были беременны, притом что последствия воздействия кокаина на плод неизвестны.

Дальнейшие исследования необходимы и для того, чтобы выяснить, оказывает ли кокаин какое-либо воздействие на поведение акул или их психику.

Впрочем, все предыдущие исследования свидетельствуют о том, что обычно наркотики оказывают на животных такое же воздействие, как и на людей.

В прошлом году в образцах морской воды, отобранных у южного побережья Англии, были также обнаружены подозрительные химические соединения, в том числе и бензоилэкгонин, который вырабатывается печенью после употребления кокаина.