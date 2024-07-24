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Новости русской службы Би-би-си

В организме акул у берегов Бразилии обнаружен кокаин

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Акула плывет
Акула. Иллюстративное фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

В организме акул, выловленных у берегов Бразилии, обнаружены следы кокаина, сообщили ученые.

В общей сложности исследователи провели биохимический анализ тканей 13 особей вида бразильская остроносая акула, пойманных неподалеку от Рио-де-Жанейро.

В мышцах и печени всех 13 рыб обнаружилось высокое содержание кокаина.

Следы этого наркотика (и ряда других психостимулирующих веществ) в организмах морских обитателей обнаруживали и ранее, однако в этот раз концентрация кокаина оказалась почти в 100 раз выше ранее известных показателей.

Эксперты полагают, что в океан кокаин проникает из канализации — либо из подпольных лабораторий, где его производят, либо напрямую с экскрементами потребителей наркотика.

Источником могут быть и мешки с кокаином, потерянные или сброшенные контрабандистами в море, однако это менее вероятно.

Токсиколог Центра морских и экологических наук Политехнического университета Лейрии Сара Новэ называет результаты исследования «очень важными и потенциально тревожными».

Как уточняют эксперты, все самки акул, выловленных для исследования, были беременны, притом что последствия воздействия кокаина на плод неизвестны.

Дальнейшие исследования необходимы и для того, чтобы выяснить, оказывает ли кокаин какое-либо воздействие на поведение акул или их психику.

Впрочем, все предыдущие исследования свидетельствуют о том, что обычно наркотики оказывают на животных такое же воздействие, как и на людей.

В прошлом году в образцах морской воды, отобранных у южного побережья Англии, были также обнаружены подозрительные химические соединения, в том числе и бензоилэкгонин, который вырабатывается печенью после употребления кокаина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2139030-v-organizme-akul-u-beregov-brazilii-obnaruzhen-kokain/

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