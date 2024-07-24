Россиянина обвиняют в шпионаже и попытке дестабилизации во время Олимпиады в Париже

Проживающий в Париже россиянин арестован по обвинению в подготовке «актов дестабилизации» на Олимпийских играх, которые открываются во французской столице в пятницу, сообщает прокуратура Парижа.

Как сообщает Le Parisien, 40-летний мужчина (его имя не называется) был задержан в минувшее воскресенье сотрудниками Главного управления внутренней безопасности МВД Франции (DGSI) и помещен под стражу.

Во вторник ему было предъявлено обвинение в «разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью разжигания вражды во Франции».

В случае признания виновным мужчине грозит до 30 лет тюрьмы.

Как сообщается, спецслужбы несколько дней вели наблюдение за уроженцем России и решили провести в его парижской квартире обыск.

В результате, как пишет Le Parisien, агенты обнаружили «улики, указывающие на то, что он готовил пророссийские операции по дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр».

Как пишет AFP, власти не сообщили никаких подробностей предполагаемого заговора, кроме того, что он не носит террористического характера, и что специалисты по борьбе с терроризмом не занимаются этим делом.

Накануне Олимпиады спецслужбы проверили досье более миллиона человек, в том числе спортсменов, тренеров, журналистов, волонтеров, охранников и даже местных жителей, которые проживают вблизи мест проведения соревнований, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен во вторник в интервью Paris Match.

Из них 4360 человек не были допущены на Игры. По данным источников AFP, близких к министру, 880 человек не допустили из-за подозрений в попытках иностранного вмешательства.

«Мы здесь для того, чтобы спорт не использовался для шпионажа, кибератак или критики, а иногда и лжи в адрес Франции и французов», — сказал Дарманен.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.