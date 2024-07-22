Объявление через минуту. Как Байден принимал решение отказаться от участия в выборах президента США

Высокопоставленные сотрудники Белого дома и предвыборного штаба Джо Байдена всю прошедшую неделю упорно настаивали на том, что президент не собирается снимать свою кандидатуру на выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы видных демократов выйти из гонки.

Еще в субботу помощники президента составляли график мероприятий предвыборной кампании, в которых ему предстояло принять участие после возвращения в Белый дом. Выходные Байден, у которого опять нашли ковид, провел в своем пляжном домике на восточном побережье штата Делавэр.

Однако как сообщили близкие к Байдену анонимные источники, к утру воскресенья президент передумал.

В субботу вечером Байден начал всерьез думать, не следует ли ему принять одно из самых сложных решений за всю его 50-летнюю политическую карьеру и отказаться от участия в гонке.

В процессе он общался с небольшим кругом помощников, среди которых был один из его ближайших советников Стив Ричетти, его главный стратег Майк Донилон, заместитель главы администрации Энни Томасини и Энтони Бернал — глава администрации первой леди Джилл Байден.

Ричетти, который был близким помощником Байдена еще со времен его работы в Сенате США, приехал в пляжный домик президента в пятницу. Донилон, еще один помощник, сыгравший ключевую роль в принятии самых важных политических решений президента, присоединился к ним в субботу. Байден и его помощники изучали новые данные опросов и обсуждали, сможет ли он победить Дональда Трампа в сложившихся условиях.

Новые данные оптимизма не внушали. Более того, ожидалось, что на этой неделе к кампании за снятие кандидатуры Байдена подключатся новые фигуры в Демократической партии.

Президенту предстояло принять решение.

Вместе с Донилоном Байден начал составлять заявление, сообщающее о его выходе из гонки. Ричетти в это время прорабатывал подробности того, как оно будет распространяться и как информировать об этом других сотрудников аппарата.

По данным источников Би-би-си, Байден принял окончательное решение о выходе из президентской гонки в воскресенье утром, отдельно позвонив главе администрации Джеффу Зиентсу, руководителю своей предвыборной кампании Джен О’Мэлли Диллон и вице-президенту Камале Харрис, чтобы сообщить им об этом.

В воскресенье днем, в 13:45 по местному времени, президент провел видеоконференцию с самыми высокопоставленными сотрудниками Белого дома и предвыборного штаба, включая Аниту Данн, которая руководит коммуникационной стратегией Белого дома. Спустя минуту он выступил с публичным заявлением.

"Он сказал, что размышлял над этим последние несколько дней", — сообщил Би-би-си высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Хотя в своем первоначальном заявлении Байден не упомянул Камалу Харрис в качестве потенциального кандидата в президенты, спустя полчаса он написал в Х (бывший твиттер), что поддерживает ее кандидатуру.

По словам двух источников, знакомых с этими разговорами, Байден и Харрис неоднократно общались в течение дня, еще до того, как президент сделал свое заявление.

Первая леди Джилл Байден — ближайшая советница президента, чье мнение, как считается, было одним из решающих факторов в его решении, — заявила, что поддерживает желание супруга оставить президентскую кампанию.

При этом многие в Белом доме и в предвыборном штабе не были заранее проинформированы о планах Байдена. Большинство сотрудников узнали о его выходе из гонки из сообщения в социальных сетях.

Зиентс, руководитель аппарата президента, провел совещание с чиновниками Белого дома и разослал электронные письма всем сотрудникам администрации, чтобы подтвердить заявление Байдена и поблагодарить их за усердную работу.

Как говорится в заявлении Белого дома, Байден тем временем пообщался с несколькими демократами в Конгрессе, губернаторами и сторонниками и планирует продолжить обзванивать видных демократов в понедельник.

Камала Харрис, уже заявившая, что планирует "заработать и выиграть" президентскую номинацию, провела воскресный день в телефонных переговорах с законодателями.

В том числе она говорила с лидером демократического меньшинства Палаты представителей Хакимом Джеффрисом и с ключевыми партийными чиновниками и губернаторами, чтобы заручиться их поддержкой на выборах.

Хотя, по мнению большинства аналитиков, серьезных конкурентов у Харрис нет, официально номинировать ее должен съезд Демократической партии в августе.