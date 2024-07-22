"Его решение было непростым": реакция на отказ Джо Байдена от участия в выборах

Президент США Джо Байден объявил, что отказывается от участия в президентской гонке и заявил, что теперь все свои силы сконцентрирует на том, чтобы выполнять обязанности президента до конца оставшегося ему срока.

Всего через восемь минут после того, как Байден заявил о своем выходе из гонки, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в телефонном разговоре с телекомпанией CNN назвал своего давнего соперника «худшим президентом в истории страны», добавив при этом, что победить нынешнего вице-президента Камалу Харрис, если она станет кандидатом от демократов, будет «гораздо легче».

Кроме того, Дональд Трамп уже в письменном виде заявил, что действующий президент «позорно вышел из гонки», и попросил всех, поддерживающих его «патриотов» внести дополнительные пожертвования на его кампанию.

«Вашингтонский истеблишмент, ненавидящие Америку СМИ и коррумпированное глубинное государство сделали все, что могли, чтобы защитить Байдена, но ваша поддержка просто выбила его из гонки! Но рано сбрасывать скорость, ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! (заглавные буквы автора)», — заключил Трамп.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не удовлетворился выходом Байдена из президентской гонки и призвал его незамедлительно уйти в отставку, не дожидаясь положенного ему срока.

«Если Джо Байден не в состоянии баллотироваться на пост президента, то он не годится и для того, чтобы занимать пост президента. Он должен немедленно уйти в отставку. До 5 ноября еще слишком долго», — заявил Джонсон в соцсети X.

Реакция коллег президента по Демократической партии была такой же предсказуемой, как и реакция его политических противников-республиканцев, особенно тех, кто разделяет политические взгляды Дональда Трампа.

Лидер меньшинства в Палате представителей Чак Шумер, например, заявил, что Джо Байден является «истинным патриотом».

«Джо Байден был не только великим президентом и великим законодательным лидером, он поистине удивительный человек. Его решение, конечно, было непростым, но он снова поставил на первое место свою страну, свою партию и наше будущее. Джо, ваше сегодняшнее решение показало, что вы - настоящий патриот и великий американец», — написал Шумер в X.

Руководитель фракции Демократической партии Палаты представителей Хаким Джеффрис похвалил президента за десятилетия верной службы на его государственных постах.

«Президент Джо Байден — один из самых опытных и влиятельных лидеров в американской истории. Менее чем за один срок он спас нацию от пандемии, которая случается раз в столетие, спас экономику, которая была на грани рецессии, принял важные для обычных американцев законы и спас нашу демократию, победив ее главного противника», — сказал Джеффрис.

«Сегодня Америка стала лучше, потому что президент Джо Байден руководил нами с умом, изяществом и достоинством. Мы будем ему вечно благодарны», — отметил он.

Первая леди Джилл Байден опубликовала в инстаграме письмо президента Джо Байдена, в котором он объявил о своем решении не добиваться переизбрания, добавив смайлик в виде двойного сердечка.

Ожидается, что первая леди возглавит делегацию США на Олимпийских играх в Париже.

Высоко роль Байдена на посту президента оценил и губернатор от Калифорнии Гэфин Ньюсом: «Президент Байден был выдающимся президентом, творящим историю, лидером, который упорно боролся за трудящихся и добился поразительных результатов для всех американцев. Он войдет в историю как один из самых влиятельных и самоотверженных президентов. Спасибо, @JoeBiden», - написал он.

Бывший президент Билл Клинтон и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента.

«Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать ее», — заявили Клинтоны.

«Мы пережили немало хороших и трудных времен, но ничто не вызывало у нас такого же беспокойства за судьбу нашей страны, как перспектива второго срока Трампа. Он уже пообещал, что будет править как диктатор с самого первого дня и недавнее решение, служащего ему Верховного суда, лишь прибавит ему смелости в уничтожении нашей Конституции. Сейчас необходимо поддержать Камалу Харрис и всеми силами бороться за ее избрание. На чаше весов – будущее Америки», – написали они в совместном заявлении.

Реакция за пределами США

Одним из первых зарубежных политиков, прокомментировавших решение Байдена, стал член британской Палаты общин, лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство» и личный друг Трампа Найджел Фарадж. Он сказал, что решение Джо Байдена уйти в отставку, так же как и кандидатура его преемника значения не имеют, потому что Трамп победит в любом случае.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он с уважением отнесся к решению Байдена.

«Я знаю, что, как и на протяжении всей своей замечательной карьеры, президент Байден будет принимать решения, основываясь на том, что, по его мнению, отвечает наилучшим интересам американского народа», — добавил он.

Бывший премьер и лидер Консервативной партии Риши Сунак, чье знакомство с Байденом было более продолжительным, чем у его преемника, сказал, что, работая с Байденом, «воочию увидел его любовь к народу и преданность служению своему делу».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Байден «достиг многого: для своей страны, для Европы и для мира».

«Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество стало более тесным, НАТО — сильнее, а США остаются нашим хорошим и надежным партнером. Его решение [выйти из президентской гонки] заслуживает уважения», — сказал Шольц.

Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил Байдена за его «дружбу и стойкую поддержку израильского народа» и назвал его «истинным союзником еврейского народа».

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что Байден сумел принять непростые решения, «благодаря которым Польша, Америка и мир стали безопаснее, а демократия — сильнее».

«Я знаю, — добавил он, — чтовы руководствовались теми же мотивами, когда принимали свое окончательное, наверное, самое трудное решение».

Премьер-министр НорвегииЙонас Гар Стере заявил, что решение Джо Байдена вызывает уважение, потому что он «поставил интересы своей страны выше своих собственных».

«Джо Байден был одним из самых выдающихся политиков Америки на протяжении нескольких десятилетий и президентом, который провел несколько важных реформ. Я особенно благодарен ему за его лидерство в НАТО и жду возможности работать с ним, как с президентом США, до конца января», — сказал Стёре.

Тогда как премьер Чехии Петр Фиала сказал, что решение Байдена – это «решение государственного деятеля, посвятившего десятилетия служению своей стране. Это – ответственный и трудный шаг, который тем самым является еще более ценным».

Российский президент Владимир Путин не комментировал решение Байдена, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россию больше волнует война в Украине.

«До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО [так российские власти называют войну], а не результаты выборов в США», — сказал он телеграм-каналу Shot.