Экс-депутат Украины скончалась в больнице после покушения

Вечером 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион, бывшего депутата Верховной рады Украины. Позже она скончалась в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на "Украинскую Правду".

Как сообщило издание 19 июля, в 19:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина стрелял в прохожую.

"Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.

По данным полиции, во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Позднее глава МВД Игорь Клименко подтвердил изданию, что покушение было совершено на бывшего народного депутата Верховной рады Ирину Фарион. Преступление квалифицировали как "покушение на умышленное убийство", Клименко призвал граждан предоставлять полиции любую информацию об обстоятельствах совершения этого преступления.

Позже руководитель анестезиологической службы Первого Территориального медицинского объединения Львова Наталья Матолинец рассказала изданию о состоянии Фарион после покушения.

"Состояние - критическое. Глубокая мозговая кома. Искусственная вентиляция легких", - сказала врач.

В больнице также уточнили, что удалили все костные фрагменты из огнестрельной раны, ушили ее, но пулю было удалить невозможно, поскольку она в глубинных структурах мозга.

Позже издание сообщило о смерти экс-депутата - об этом стало известно из сообщений мэра Львова Андрея Садового и полиции.

"Беда. Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью.

(…) Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти!" - написал Садовый в Telegram.

В Национальной полиции также подтвердили смерть Фарион от полученных травм.

"Преступление переквалифицировано на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника", - говорится в сообщении.

Дело Ирины Фарион

Напоминаем, как сообщалось, ранее экс-депутат и языковед Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну возмущения в обществе, пишет издание.

Позже Фарион опубликовала в своих соцсетях письмо проукраинского студента из оккупированного Крыма, в котором он выражал ей поддержку. Вскоре к студенту пришли российские спецслужбы, ведь Фарион не скрыла его имя, фамилию, город проживания и место учебы. Она отказалась скрыть его данные, даже когда об этом просили ее читатели, отмечается в публикации.

Когда студента арестовали, языковед не извинилась, а сказала, что "не может знать, откуда эти люди", хотя место жительства студента было указано в его письме.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций Фарион.

Национальный университет "Львовская Политехника" уволил Ирину Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне ее обвинений в сторону военных. Но 29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить бывшего народного депутата Ирину Фарион в должности и взыскать в ее пользу 123 тысячи 927 гривен заработной платы за период вынужденного прогула.