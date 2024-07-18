США и Саудовская Аравия подписали соглашение о совместном исследовании космоса

США и Саудовская Аравия подписали соглашение о совместном исследовании и освоении космоса в целях укрепления отношений между странами, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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США и Саудовская Аравия обязались сотрудничать в области гражданских космических исследований и освоения космоса в целях укрепления сотрудничества, говорится в заявлении NASA и Госдепартамента.

Две страны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в таких областях, как аэронавтика, образование и науки о Земле.

В соглашении также отмечена важность соглашений, подписанных США в 2020 году и Саудовской Аравией в 2022 году. По данным Госдепартамента, соглашения обязывают к прозрачному, безопасному и ответственному исследованию космоса.

Администратор NASA Билл Нельсон подписал соглашение от имени США, а генеральный директор Саудовского космического агентства Мухаммед бин Сауд Аль-Тамими подписал его от имени королевства.

В мае Нельсон посетил Саудовскую Аравию, где встретился с представителями правительства Саудовской Аравии и Саудовской космической комиссии, чтобы обсудить сотрудничество в гражданской космической сфере в рамках американо-саудовского партнерства.