Беларусь ввела безвиз сразу для 35 европейских стран

С 19 июля до 31 декабря 2024 года в Беларуси вводится безвизовый режим для граждан 35 европейских государств, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РБ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Беларуси, президент Республики Беларусь поддержал предложение МИД и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.

Список стран:

Австрийская Республика; Княжество Андорра; Королевство Бельгия; Республика Болгария; Босния и Герцеговина; Государство-город Ватикан; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии; Венгрия; Греческая Республика; Королевство Дания; Ирландия; Республика Исландия; Королевство Испания; Итальянская Республика; Республика Кипр; Княжество Лихтенштейн; Великое Герцогство Люксембург; Республика Мальта; Княжество Монако; Королевство Нидерландов; Королевство Норвегия; Португальская Республика; Румыния; Республика Сан-Марино; Республика Северная Македония; Словацкая Республика; Республика Словения; Финляндская Республика; Французская Республика; Федеративная Республика Германия; Республика Хорватия; Чешская Республика; Швейцарская Конфедерация; Королевство Швеция; Эстонская Республика (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике).

Технически данный порядок начнет действовать с 08:00 19 июля 2024 года, и будет действовать по 31 декабря 2024 года, уточняет ведомство.

"Таким образом, граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, с пятницы могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска государственной границы Республики Беларусь по действительным документам, и находиться на территории нашей страны не более 30 суток со дня въезда", - сообщает МИД РБ.

Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных стран также сохраняется.

"Наряду с этим сохраняется действие и прежнего безвизового режима при въезде через воздушные пункты пропуска, что создает для гостей Республики Беларусь дополнительные логистические возможности на фоне искусственных препятствий и ограничений со стороны сопредельных западных стран", - подчеркивает ведомство.

Напоминаем, ранее мы писали, что Европейский союз ввел санкции против Беларуси, частично копирующие меры против России. Цель ограничений – борьба с обходом санкций против РФ. Санкции Евросоюза против Беларуси включают запрет на поставки отдельных товаров и технологий, оказание некоторых услуг и перевозку грузов по европейским странам на прицепах и полуприцепах, зарегистрированных в Беларуси.

Помимо перечисленного, с 1 июля Евросоюз ввел запретительные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси. На сайте Совета ЕС уточняется, что "постановление увеличивает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до такой степени, что на практике будет прекращен импорт этих продуктов".

Также в начале июля мы писали о том, как Александра Лукашенко встретили в Астане: президент Беларуси прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС. 4 июля на саммите ШОС в столице Казахстана главы государств-членов организации подписали документ о принятии Республики Беларусь в состав ШОС.