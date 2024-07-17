"Это плохо для нас, но это ужасная новость для Украины": европейские дипломаты о назначении Джей Ди Вэнса

Не откладывая в долгий ящик, европейские политики и дипломаты начали готовиться к изменениям в отношениях с США в случае избрания Дональда Трампа в ноябре.

Отношения эти, как кажется, претерпят еще большие изменения, чем ожидалось — во всяком случае, именно так европейские политологи и эксперты интерпретируют выбор Трампом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса в качестве своего напарника на выборах, а в случае победы — вице-президента США.

«Это плохо для нас, но это ужасная новость для Украины», — цитирует британская Guardian одного высокопоставленного европейского дипломата в Вашингтоне.

«Сенатор Вэнс был одним из главных противников нового пакета помощи Украине прошлой весной и выражал безразличие к тому, что происходит в этой войне, — отметил Майкл Макфол, директор Института международных исследований Фримена Спогли и бывший посол в России. — Выбрав Вэнса в качестве своего кандидата, Трамп четко прояснил для американских избирателей в ноябре свою позицию в отношении внешней политики».

Защита Европы – дело Европы

На Мюнхенской конференции по безопасности в этом году Вэнс заявил, что Европа должна очнуться и осознать тот факт, что приоритеты США теперь лежат в Восточной Азии.

«Американское одеяло безопасности позволило европейской безопасности атрофироваться, — сказал он. — Соединенные Штаты должны уделять больше внимания Восточной Азии. Это будущее американской внешней политики на ближайшие 40 лет, и Европа должна осознать этот факт».

Нильс Шмид, член Бундестага от социал-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца, заявил Би-би-си, что он уверен в том, что США останутся в НАТО, даже принимая во внимание изоляционистские настроения Вэнса и непредсказуемость Трампа. Однако он считает, что в случае избрания Трампа Европе грозит второй виток «торговых войн» с США.

Во время прошлого президентства Трампа США ввели тарифы на сталь и алюминий, произведенные в ЕС.

Хотя при администрации Джо Байдена их действие было приостановлено, Трамп заявил, что если он вернется в Белый дом, то введет 10-процентные тарифы на весь импорт из-за рубежа. Перспектива возобновления экономической конфронтации с США будет рассматриваться в большинстве европейских столиц как плохой, даже катастрофический исход.

«Единственное, что мы знаем наверняка, — это то, что на Европейский союз будут наложены штрафные тарифы, так что мы должны готовиться к новому витку торговых войн», — сказал Нильс Шмид.

В начале этого года Вэнс подверг Берлин критике за состояние и боеготовность армии: по его мнению, в Германии нет достаточной промышленной базы для производства оружия.

«Я думаю, что Вэнс был выбран, по крайней мере, частично за его внешнюю и торговую политику, — сказала в интервью Guardian Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник программы Reimagining US Grand Strategy в Стимсоновском центре в Вашингтоне, — Вэнс в значительной степени представляет новое правое крыло, которое растет в Республиканской партии. В нем более популярны националистические и протекционистские настроения, они настроены против иммиграции… Трамп в значительной степени инициировал это в 2016 году, а Вэнс стал одним из лидеров этого крыла в Конгрессе».

Поддержка Украины

Украине также не приходится ждать от Вэнса ничего хорошего. «Я думаю, это нелепо, что мы сосредоточили внимание на этой границе в Украине, — сказал Вэнс в интервью на подкасте War Room Стива Бэннона в 2022 году, за несколько дней до начала российского вторжения. — Я должен быть честен с вами: , что произойдет с Украиной в любом случае».

С тех пор он снискал известность как один из ведущих критиков американской помощи Украине и сыграл ключевую роль в задержке пакета военной помощи от Вашингтона на 60 млрд долларов.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с обращением, которое его собственные сотрудники назвали «тревожным звонком» для Европы, в котором заявил, что США не могут производить оружие, необходимое для снабжения Украины для продолжения войны.

«Я не думаю, что Владимир Путин представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а в той степени, в которой представляет, это опять же говорит о том, что Европа должна взять на себя более активную роль в обеспечении собственной безопасности», — сказал Вэнс.

«Да, в итоге Трамп будет определять политику в отношении Украины, — написал в соцсети X Сергей Куделя, профессор политологии в Университете Бэйлора. — Но выбор Вэнса говорит нам все, что нужно знать о том, как Трамп собирается подходить к Украине, когда станет президентом: никакого членства в НАТО для Украины, сокращение военной и экономической помощи и принуждение Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным».

«Мы должны попытаться убедить Вэнса в обратном, — говорит Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики в Киеве. — Мы можем использовать тот факт, что он воевал в Ираке, поэтому его нужно пригласить в Украину, чтобы он своими глазами увидел, что происходит и как тратятся американские деньги».

Магда согласен с тем, что непредсказуемость Трампа может стать проблемой для Киева. Правда, сам Зеленский на днях сказал, что его не пугает избрание Трампа: «Если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь».

Главный сторонник тандема Трамп-Вэнс в ЕС — венгерский премьер-министр Виктор Орбан, недавно посетивший Трампа, а до того побывавший в Киеве, Москве и Пекине.

В письме к лидерам ЕС Орбан заявил, что в случае победы Дональд Трамп даже не будет ждать инаугурации и немедленно потребует начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

Все это окажет дополнительное давление на Германию, крупнейшую экономику Европы, на сегодняшний день второго по величине поставщика помощи Украине. Берлин впервые после окончания холодной войны выполнил план по расходам на оборону в размере 2% ВВП, хотя и с помощью краткосрочных бюджетных вливаний, но теперь стране предстоят новые расходы.

«Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить нынешний уровень и темпы поставки вооружений», — писали аналитики Kiel Institute в апреле этого года.

При этом Ян Техау, директор по Германии консалтинговой компании Eurasia Group и бывший немецкий чиновник по вопросам обороны, утверждает, что Вэнс завоевал в Европе репутацию человека, с которым можно найти общий язык даже при серьезных разногласиях.

Среди европейских чиновников, с которыми он наладил отношения, — новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

«Вэнс молод, он амбициозен, он хочет проявить себя, — сказал Техау в интервью Wall Street Journal. — Тот факт, что карьера у него еще впереди, делает его интересным коллегой. Возможно, он не захочет сжигать за собой слишком много мостов».