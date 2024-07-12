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Численность населения мира сократится до 2100 года, заявили в ООН

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Силуэт женщины с коляской
Женщина с коляской. Иллюстративное фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Специалисты ООН заявили, что численность населения мира сократится уже в этом столетии из-за снижения рождаемости в развитых странах, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно докладу ООН, к 2100 году на Земле будет проживать на 200 млн человек меньше, чем ученые предполагали ранее.

В последнем выпуске доклада" Перспективы мирового населения", который ООН публикует каждые два года, говорится, что численность населения вырастет с 8,2 млрд человек в 2024 году до максимума в 10,3 млрд человек в 2080 году, а затем снизится примерно до 10,2 млрд человек к концу столетия.

В издании того же доклада за 2022 год прогнозировалось, что численность населения мира достигнет пика в 10,4 млрд человек к 2080-м годам и будет удерживаться на этом уровне до 2100 года. Предыдущие издания прогнозировали непрерывный рост в XXII веке.

"Демографический ландшафт значительно изменился. В некоторых странах уровень рождаемости сейчас даже ниже, чем предполагалось ранее. Мы наблюдаем снижение рождаемости даже в тех регионах, в которых до этого не было такой проблемы", — сказал Ли Цзюньхуа, заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

В докладе говорится, что в среднем женщины во всем мире рожают на одного ребенка меньше, чем в 1990 году.

Вольфганг Лутц, директор-основатель Центра демографии и глобального человеческого капитала имени Витгенштейна в Вене, заявил, что снижение показателей рождаемости может быть связано с изменением ценностей у молодого поколения, для которого рождение детей, очевидно, перестало быть маркером успешности, каковым оно было для предыдущих поколений.

Ожидается, что к 2100 году население Европы сократится на 21% по сравнению с пиковым значением 2020 года, что станет самым большим сокращением среди всех континентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2132949-chislennost-naseleniya-mira-sokratitsya-do-2100-goda-zayavili-v-oon/

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