Марин Ле Пен: если мы сформируем правительство, французских военных в Украине не будет

Лидер крайне-правых Франции Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон не сможет отправить французские войска в Украину, если после выборов ее партия сформирует правительство страны.

Ранее Макрон не раз заявлял, что придерживается «стратегии неопределенности» в отношении России и не исключает отправку в Украину французских военных.

Мари Ле Пен, в отличие от Макрона, заняла вполне определенную позицию в этом вопросе, несмотря на то, что формально главнокомандующим французскими воруженными силами является президент страны.

По ее словам, отправка французских войск в Украину — это красная черта, которую ее партия не позволит перейти.

«Для президента главнокомандующий вооруженными силами — это почетное звание, поскольку именно премьер-министр контролирует финансовые потоки», — заявила Ле Пен в интервью газете Le Télégramme.

На посту президента Макрон является главнокомандующим и традиционно играет ключевую роль в международной и оборонной политике своей страны.

Он был одним из наиболее активно поддерживающих Украину европейских лидеров после полномасштабного вторжения России. Он отказался исключить возможность отправки войск, «если Россия решит пойти дальше», заверив при этом, что Россия не сможет победить в Украине. С тех пор его поддержали в этом вопросе несколько других стран.

Однако Марин Ле Пен заявила газете Le Télégramme, что, по ее мнению, если председатель «Национального объединения» Жордан Барделла станет следующим премьер-министром Франции, возможности президента будут сокращены.

Конституция и бюджет

Союзник Макрона Франсуа Байру обвинил Ле Пен в том, что она ставит под сомнение полномочия президента, предусмотренные французской конституцией, в том числе по руководству вооруженными силами и советом обороны.

Ле Пен ответила в X, что не сомневается в полномочиях президента страны по отправке войск за границу, а лишь напоминает, что премьер-министр контролирует бюджет и поэтому способен противостоять решению президента.

«Жордан не намерен ссориться с ним, но он наметил красную линию: президент не сможет послать войска», — пояснила она.

В воскресенье во Франции пройдет голосование в первом из двух туров досрочных парламентских выборов.

Последние опросы общественного мнения показывают, что «Национальное объединение» потенциально может набрать 36% голосов, хотя ему может не хватить абсолютного большинства, необходимого для контроля над парламентом.

По ее словам, если «Национальное объединение» все же получит абсолютное большинство в парламенте, у Макрона не будет иного выбора, как назначить на пост премьер-министра ее 28-летнего ставленника, председателя ее партии Жордана Барделлу.

Барделла, впрочем, заявил, что без 289 мест, необходимых для абсолютного большинства в Национальной ассамблее, он не согласится стать премьер-министром в «подвешенном» парламенте.

Неделю назад Жордан Барделла заявлял, что полностью поддерживает право Украины на оборону и выступает за поставки Киеву боеприпасов, но не ракет дальнего радиуса действия. Об отправке французских военных в Украину речи быть не может, сказал он тогда.

В четверг во время теледебатов с премьер-министром Габриэлем Атталем и кандидатом от левых Оливье Фором Жордан Барделла заявил, что если его движению удастся сформировать правительство, оно «не даст российскому империализму поглотить государство-союзник, такое как Украина».

«Моя позиция по этому конфликту очень проста… Она никогда не менялась. Это позиция поддержки Украины и избежания эскалации с Россией, которая, напоминаю, является ядерной державой», — цитирует Барделлу агентство AFP.