В Боливии провалилась попытка переворота - военные отступили от президентского дворца

Полиция арестовала генерала Хуана Хосе Суньигу, который попытался осуществить переворот в Боливии. Это произошло через несколько часов после того, как военные окружили президентский дворец в столице страны Ла-Пасе и попытались штурмовать его.

Попытка закончилась неудачно - военным пришлось отступить.

Ранее президент Боливии Луис Арсе призывал жителей страны выступить против «государственного переворота», после того как военные попытались взять штурмом Большой дом народа в столице Ла-Пасе, где расположена президентская резиденция.

"Необходимо, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота ради демократии. Мы не можем допустить, чтобы попытки переворота снова унесли жизни боливийцев", - обратился президент к гражданам страны.

В среду вечером войска заблокировали входы на площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Бронетехника и солдаты заняли позиции на площади.

Собеседник агентства Reuters видел, как бронемашина протаранила дверь президентского дворца, внутрь ворвались солдаты.

Руководил штурмом генерал Хуан Хосе Суньига - только что отправленный в отставку командующий боливийской армией. Он заявил, что цель военных - восстановление демократии в стране. Генерал также пообещал освободить из тюрем политзаключенных.

"Вооруженные силы намерены перестроить демократию, сделать ее настоящей демократией, а не той, которой управляют одни и те же люди на протяжении 30-40 лет", - говорил Суньига, стоя у президентского дворца в окружении солдат и восьми танков.

Президент позднее сообщил, что привел к присяге новое руководство вооруженных сил. Новым командующим стал Хосе Уилсон Санчес Веласкес. Он отдал военным приказ отступить от дворца.

"Я приказываю, чтобы весь личный состав, мобилизованный на улицах, вернулся в свои части, - сказал новый командующий. - Мы призываем не проливать кровь наших солдат".

После этого военные начали покидать площадь Мурильо. Площадь взяла под свой контроль полиция, пишет Reuters.

Генеральный прокурор Боливии начал расследование действий Суньиги и других участников штурма.

Генерала задержали. Помимо Суньиги под стражу был взят бывший командующий ВМС Хуан Арнес Сальвадор, сообщает агентство AP.

"Какова была цель этой группы? Целью было свергнуть демократически избранную власть", - заявил журналистам министр внутренних дел Боливии Эдуардо Дель Кастильо, объявляя об арестах.

Министр обороны Эдмундо Новилло объявил, что "теперь все под контролем". Окруженный новыми военными руководителями, назначенными президентом, Новилло заявил, что в стране произошел "неудавшийся переворот", пишет AP.

Слухи о том, что генерал Суньига находится на грани отставки, появились во вторник, сообщает агентство AFP.

В понедельник он выступил по телевидению и заявил, что арестует бывшего президента Эво Моралеса, если тот снова соберется баллотироваться на выборах в 2025 году.

Моралес стал первым в истории страны этническим индейцем, занявшим должность президента. Он был вынужден уйти в отставку в начале своего четвертого срока на фоне протестов из-за предполагаемых фальсификаций на выборах.

Комментируя действия военных, Моралес написал в соцсети X, что "назревает государственный переворот", и призвал к "мобилизации в защиту демократии".

В последние годы Боливия пережила несколько периодов политической нестабильности. Очевидная попытка государственного переворота произошла в момент обострения политической борьбы за контроль над правящей партией между Арсе и его бывшим союзником Моралесом, комментирует AP.

Моралес осудил попытку переворота и призвал возбудить уголовные дела против генерала Суньиги и его "сообщников".

С осуждением действий военных выступили лидеры Чили, Эквадора, Перу, Мексики, Колумбии, Венесуэлы и Бразилии. "Я - поклонник демократии и хочу, чтобы она восторжествовала во всей Латинской Америке. Мы осуждаем любую форму государственного переворота в Боливии", - написал в соцсети X бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.

В Белом доме заявили, что администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за событиями в Боливии и призывает к спокойствию.