Джулиан Ассанж вышел на свободу после заключения сделки с властями США. Дело против него прекращено

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал в американском суде вину в разглашении военных секретов, после чего, согласно достигнутым ранее с властями США договоренностям, был освобожден.

Заседание проходило в федеральном окружном суде Северных Марианских островов (территория США) на острове Сайпан в Тихом океане, куда Ассанж прибыл из Лондона.

После признания вины в сговоре с целью получения и разглашения секретных сведений о национальной обороне судья Рамона Манглона заявила, что будет «справедливым и разумным» зачесть в качестве срока наказания 62 месяца, которые Ассанж провел в лондонской тюрьме строгого режима «Белмарш», оспаривая экстрадицию в США.

Более серьезные обвинения, которые грозили длительным тюремным сроком, с Ассанжа были сняты.

«Вы сможете выйти из этого зала суда свободным человеком», — сказала судья по окончании заседания.

Дело против Ассанжа прекращено, американские власти также отозвали свой запрос об экстрадиции.

Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы «Белмарш» в понедельник, после чего вылетел на частном самолете сначала в Бангкок, а оттуда — на Северные Марианские острова.

Американские прокуроры попросили судью на Сайпане провести слушания и вынести приговор сразу после признания вины Ассанжем.

Островная территория для сделки была выбрана не случайно — как говорилось в судебных документах, Ассанж не хотел признавать вину на континенте, кроме того, остров Сайпан находится относительно недалеко (3200 км) от Австралии, куда теперь отправится основатель WikiLeaks.

По данным WikiLeaks, в ближайшее время Ассанж вылетит в австралийскую столицу Канберру.