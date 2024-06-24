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Новости русской службы Би-би-си

Сестра короля Карла принцесса Анна госпитализирована после травмы, полученной в своем поместье

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Cестра короля Карла III принцесса Анна
Cестра короля Карла III принцесса Анна. Фото: WPA Pool/Getty Images

По информации Букингемского дворца, сестра короля Карла III принцесса Анна была доставлена в больницу после того, как получила травму в своем поместье в Глостершире.

73-летняя принцесса Анна "получила незначительные травмы и сотрясение мозга после инцидента в своем поместье Гаткомб Парк", говорится в заявлении дворца.

Букингемский дворец также сообщил, что пока принцесса останется под наблюдением в больнице Саутмид в Бристоле в качестве меры предосторожности, но ожидается, что она полностью и быстро поправится.

"Король детально проинформирован и вместе со всей королевской семьей посылает принцессе самые искренние слова любви и добрые пожелания скорейшего выздоровления", — говорится в заявлении дворца.

О причинах травмы не сообщается, но предполагается, что она связана с ударом лошади.

Принцесса Анна известна своей страстью к конному спорту и верховой езде.

Она входила в составе сборной Великобритании на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году, став первым членом королевской семьи, участвовавшим в спортивных соревнованиях столь высокого уровня.

Травма может внести изменения в расписание принцессы. Ожидалось, что в конце этой недели она начнет визит в Канаду.

Канадская пресса написала, что высокую особу ждут на церемонии у военного мемориала Ньюфаундленда, посвященную прошедшему недавно Дню высадки союзников в Нормандии (D-Day).

Королевская принцесса

Принцесса Анна — второй ребенок и единственная дочь покойных королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

При рождении она занимала третье место в очереди к престолу, но сейчас отодвинулась на 16-е. В июне 1987 года она получила титул "Королевской принцессы", который по традиции пожизненно присваивается старшей дочери царствующего монарха.

Принцесса Анна дважды была замужем. От первого мужа, капитана Марка Филлипса, у нее родилось двое детей, Питер и Зара. Вторично вышла замуж за вице-адмирала Тимоти Лоренса.

Она является работающим представителем королевской семьи: проводит встречи, участвует в церемониях, осуществляет патронаж.

Принцесса Анна активно занимается благотворительностью и с 1970 года занимает пост президента благотворительной организации "Спасите детей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2123178-sestra-korolya-karla-princessa-anna-gospitalizirovana-posle-travmy-poluchennoy-v-svoem-pomeste/

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