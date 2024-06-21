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Китай ввел новые санкции против США

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Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: Michael Mcdonald/EyeEm via Getty Images

Китай ввел санкции против американского производителя военной техники Lockheed Martin. Таким образом Пекин отреагировал на решение США предоставить Тайваню оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как рассказали в МИД страны, правительство Китая наложило новые санкции на производителя военной техники Lockheed Martin. Данное решение было принято после того, как Штаты согласились предоставить оружие Тайваню.

"США недавно в очередной раз объявили о продаже оружия Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американских совместных коммюнике, серьезно вмешивается во внутренние дела Китая и наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

Китай решил принять контрмеры против соответствующих организаций и высшего руководящего персонала Lockheed Martin", - говорится в заявлении.

Ограничения затронули также руководство компании - президента Джеймса Тайклита, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, финансового директора Джея Малава и др. Им запрещен въезд в Гонконг и Макао.

Кроме того, физическим и юридическим лицам на территории КНР запрещено сотрудничать с ними, заключать сделки.

Отметим, несколько дней назад США одобрили продажу Тайваню более 1000 малых беспилотных летательных аппаратов на сумму 360 миллионов долларов, передает CNN.

Так, Тайбэй получит 720 ракет Switchblade и системы управления огнем на сумму 60,2 миллиона долларов, а также до 291 боеприпаса Altius 600M и вспомогательные компоненты на сумму 300 миллионов долларов.

На официальном сайте Lockheed Martin говорится, что компания, специализирующаяся на оборонных технологиях, в основном работает с Министерством обороны и федеральными правительственными учреждениями США.

Кроме того, компания Sikorsky, входящая в состав Lockheed Martin, поставляет военные и винтокрылые самолеты пяти видам вооруженных сил США, а также военным службам и коммерческим операторам в 40 странах мира. Оставшаяся часть бизнеса Lockheed Martin состоит из международных государственных и коммерческих продаж продукции, услуг и платформ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2121954-kitay-vvel-novye-sankcii-protiv-ssha/

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