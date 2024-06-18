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В интернете разлетелось видео с гала-вечера, на котором Обама уводит со сцены замершего Джо Байдена. Белый дом обвинил консерваторов в дезинформации

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Джо Байден и Барак Обама
Джо Байден и Барак Обама. Фото: Mark Makela

Многие сайты, в основном консервативной направленности, а также пользователи соцсетей, активно распространяют и обсуждают видеоролики, ставящие под вопрос состояние здоровья президента США Джо Байдена, баллотирующегося на новый срок. Белый дом обвинил "правых критиков" в избирательном редактировании видеозаписей и в кампании по дезинформации, нацеленной на то, чтобы посеять сомнения в психическом здоровье Байдена.

В последние сутки в интернете интенсивно распространяется видео c гала-вечера по сбору средств на президентскую кампанию Джо Байдена, прошедшего в минувшую субботу. На нем видно, как 81-летний президент США в недоумении замирает на сцене, после чего его уводит за кулисы экс-президент Барак Обама, похлопывая по плечу.

Комментируя видеоролик, соперник Байдена на будущих президентских выборах в США Дональд Трамп написал в Инстаграме и в своей соцсети Truth Social: "Это действительно тот, кого вы видите своим президентом"?

По описанию газеты New York Post, в конце мероприятия Байден "застыл на месте", и Обаме "пришлось увести его со сцены".

Комментируя произошедшее, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Обама и Байден — друзья, фактически близкие люди — поэтому дружеское похлопывание по спине не должно ни у кого вызывать вопросов.

Кроме того, Белый дом обвинил своих критиков c правого фланга в выборочном редактировании видеозаписи в рамках "кампании дезинформации", направленной на то, чтобы подорвать уверенность в психическом состоянии президента в канун предстоящих выборов.

Пресс-служба поделилась другими кадрами, на которых, по ее словам, видно, что Байден просто остановился, чтобы принять овации зала.

Мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию Байдена прошло в прошлую субботу, в нем приняли участие ведущие звезды Голливуда, сочувствующие Демпартии, включая Джулию Робертс и Джорджа Клуни.

Острота ума 81-летнего главы Белого дома Джо Байдена продолжает оставаться предметом пристального внимания мировой общественности в преддверии президентских выборов, которые пройдут в ноябре этого года.

Произошедшее в субботу  — далеко не первый случай, ставящий под вопрос психическое и физическое состояние действующего президента. Ранее президент несколько раз спотыкался, поднимаясь по трапу самолета, рухнул на бок, не успев встать с велосипеда, путался в названиях государств и именах политических деятелей и неоднократно произносил нечленораздельные предложения во время собственных выступлений.

Также в сети активно распространяется видеоролик, сделанный во время шоу парашютистов в рамках встречи "Большой семерки" на прошлой неделе. На нем Байден отворачивается от группы лидеров государств, собравшихся для фотосессии и начинает двигаться в другую сторону. Его останавливает премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Но британский премьер-министр Риши Сунак сказал газете Telegraph, что президент США просто "решил проявить вежливость и пойти поговорить со всеми [парашютистами] по отдельности".

Ранее Байден внезапно покинул сцену во время мероприятия в Аризоне, сев рядом с матерью с младенцем в зрительском зале, а до этого ушел с церемонии вручения Почетной медали в Белом доме, оставив капитана Ларри Тейлора стоять в одиночестве.

Сторонники Байдена и демократов тем временем используют вирусные ролики с Трампом в попытке доказать, что именно кандидату от республиканцев не хватает ясности мысли.

В конце июня демократ Байден собирается встретиться с Трампом на первых в этом году теледебатах. Трамп ранее потребовал, чтобы оба соперника на протяжении всех дебатов оставались на ногах, чтобы продемонстрировать зрителям выносливость и физическую форму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2119743-v-internete-razletelos-video-s-gala-vechera-na-kotorom-obama-uvodit-so-sceny-zamershego-dzho-baydena-belyy-dom-obvinil-konservatorov-v-dezinformacii/

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