СМИ: Байден позволит нелегальным мигрантам быстро получить вид на жительство в США

Президент США Джо Байден даст возможность нелегальным мигрантам получить вид на жительство в Штатах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Как сообщили источники Post, по инициативе Байдена в стране будут отменены штрафы для нелегальных мигрантов, которые состоят в браке с гражданами США. Законные супруги граждан получат возможность быстро оформить вид на жительство, что позволит легализоваться иностранцам, некоторые из которых живут в США на протяжении десятилетий.

Эта инициатива станет одним из самых крупных иммиграционных проектов за время президентства Байдена. Журналисты считают, что это достаточно смелое действие для президента перед выборами, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Брак с американским гражданином обычно является быстрым путем к получению гражданства США, но иммигранты, которые пересекают границу нелегально, сталкиваются с бюрократическими препятствиями.

Федеральный закон требует, чтобы они покинули США на срок до 10 лет, а затем подали заявку на возвращение. В рамках новой программы Байдена иммигранты смогут подать заявление на вид на жительство без необходимости пересекать границу.

В 2012 году похожую программу инициировал президент-демократ Барак Обама, позволив иммигрантам, прибывшим в США в детстве без документов, подавать заявки на получение разрешений на работу. Эта программа изменила сотни тысяч жизней.