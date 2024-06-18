Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

СМИ: Байден позволит нелегальным мигрантам быстро получить вид на жительство в США

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Sean Rayford/Getty Images

Президент США Джо Байден даст возможность нелегальным мигрантам получить вид на жительство в Штатах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Как сообщили источники Post, по инициативе Байдена в стране будут отменены штрафы для нелегальных мигрантов, которые состоят в браке с гражданами США. Законные супруги граждан получат возможность быстро оформить вид на жительство, что позволит легализоваться иностранцам, некоторые из которых живут в США на протяжении десятилетий.

Эта инициатива станет одним из самых крупных иммиграционных проектов за время президентства Байдена. Журналисты считают, что это достаточно смелое действие для президента перед выборами, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Брак с американским гражданином обычно является быстрым путем к получению гражданства США, но иммигранты, которые пересекают границу нелегально, сталкиваются с бюрократическими препятствиями.

Федеральный закон требует, чтобы они покинули США на срок до 10 лет, а затем подали заявку на возвращение. В рамках новой программы Байдена иммигранты смогут подать заявление на вид на жительство без необходимости пересекать границу.

В 2012 году похожую программу инициировал президент-демократ Барак Обама, позволив иммигрантам, прибывшим в США в детстве без документов, подавать заявки на получение разрешений на работу. Эта программа изменила сотни тысяч жизней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2119164-smi-bayden-pozvolit-nelegalnym-migrantam-bystro-poluchit-vid-na-zhitelstvo-v-ssha/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.