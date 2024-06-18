СМИ: Байден позволит нелегальным мигрантам быстро получить вид на жительство в США
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Президент США Джо Байден даст возможность нелегальным мигрантам получить вид на жительство в Штатах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.
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Как сообщили источники Post, по инициативе Байдена в стране будут отменены штрафы для нелегальных мигрантов, которые состоят в браке с гражданами США. Законные супруги граждан получат возможность быстро оформить вид на жительство, что позволит легализоваться иностранцам, некоторые из которых живут в США на протяжении десятилетий.
Эта инициатива станет одним из самых крупных иммиграционных проектов за время президентства Байдена. Журналисты считают, что это достаточно смелое действие для президента перед выборами, которые состоятся в ноябре 2024 года.
Брак с американским гражданином обычно является быстрым путем к получению гражданства США, но иммигранты, которые пересекают границу нелегально, сталкиваются с бюрократическими препятствиями.
Федеральный закон требует, чтобы они покинули США на срок до 10 лет, а затем подали заявку на возвращение. В рамках новой программы Байдена иммигранты смогут подать заявление на вид на жительство без необходимости пересекать границу.
В 2012 году похожую программу инициировал президент-демократ Барак Обама, позволив иммигрантам, прибывшим в США в детстве без документов, подавать заявки на получение разрешений на работу. Эта программа изменила сотни тысяч жизней.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2119164-smi-bayden-pozvolit-nelegalnym-migrantam-bystro-poluchit-vid-na-zhitelstvo-v-ssha/