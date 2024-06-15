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Данилу Поперечного признали "иноагентом" в России

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Данила Поперечный
Данила Поперечный. Кадр из видео: YouTube/Данила Поперечный

Министерство юстиции РФ обновило список "иностранных агентов". На этот раз в него попали комик Данила Поперечный, журналист Станислав Кучер и другие лица, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

14 июня в реестр "иностранных агентов" Минюста России внесли Данилу Поперечного, Станислава Кучера, Игоря Артемьева, активиста Алексея Комелева и епископа Альберта Раткина.

"Д.А. Поперечный принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иностранного агента.

Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных Сил РФ. Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами РФ", - говорится на официальном сайте Минюста России.

Добавим, по информации на сайте "Вокруг ТВ", Данила Поперечный родился 10 марта 1994 года в Воронеже, России. С детства увлекался рисованием, посещал художественную школу. К седьмому классу Данила переехал вместе с матерью в Киев. Именно тогда он увлекся мультипликацией и стал создавать свои первые работы в этом направлении.

Позже открыл канал на YouTube и под псевдонимом Spoontamer начал выкладывать юмористические анимации. Однако вскоре переключился на съемку видео.

В 2013 году стал записывать стендап-ролики для своего канала, затем переехал в Москву.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2117868-danilu-poperechnogo-priznali-inoagentom-v-rossii/

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