В Иране утверждены кандидаты на президентских выборах — пять консерваторов и один реформатор

В Иране начинается двухнедельная предвыборная кампания в преддверии президентских выборов, досрочно назначенных на 28 июня после гибели президента Ибрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая.

В воскресенье Совет стражей Исламской революции, конституционный орган, отвечающий за проверку кандидатов на выборах, одобрил кандидатуру спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и еще пятерых человек для участия в выборах.

Иранские власти лишили видных умеренных кандидатов права участвовать во внеочередных президентских выборах, в результате чего число кандидатов сократилось до пяти сторонников жесткой линии и одного умеренного реформиста.

Хотя высшим главой иранского государства является неизбираемый верховный лидер аятолла Али Хаменеи, президент — это вторая по значимости должность.

Короткий список утвержденных кандидатов и их политические биографии можно считать индикатором того, что после выборов изменений в политике Тегерана, скорее всего, не произойдет.

К участию в выборах допущены:

Мохаммад Багер Галибаф — спикер парламента, бывший мэр Тегерана и бывший командующий ВВС Корпуса стражей Исламской революции;

Саид Джалили — член Совета по целесообразности, бывший главный переговорщик по ядерной программе;

Алиреза Закани — мэр Тегерана;

Масуд Пезешкиан — депутат парламента;

Мостафа Пурмохаммади — бывший министр внутренних дел и юстиции;

Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми — глава иранского Фонда по делам мучеников и ветеранов.

Как и на предыдущих выборах, Совет стражей отклонил большинство заявок — 74. Среди тех, кого не допустили к участию в выборах, есть и известные фигуры — например, бывший президент Махмуд Ахмадинежад, занимавший этот пост с 2005 по 2013 год.

Среди других отклоненных кандидатов — умеренный бывший спикер парламента Али Лариджани, который считался одним из фаворитов, и бывший вице-президент Эшак Джахангири.

Совет стражей не объясняет свои решения об отклонении или допуске той или иной кандидатуры. Известно лишь, что его члены принимают решение с учетом того, насколько человек лоялен правительству Ирана.

Совет дисквалифицировал Али Лариджани, предшественника Галибафа и ключевую фигуру в ядерной сделке 2015 года, а также Эсхака Джахангири, бывшего первого вице-президента от реформистов. Оба обещали смягчить проводимую Ираном политику и добиться ослабления санкций США.

Фаворитами гонки среди оставшихся кандидатов считаются Галибаф и Джалили. Оба они консерваторы, но Галибаф считается более умеренным, в то время как Джалили — сторонник жесткой линии.

Джалили отвечает многим требованиям, предъявляемым к потенциальному победителю, по крайней мере, если говорить о поддержке со стороны истеблишмента. У него тесные связи с Хаменеи и могущественным Корпусом стражей.

Галибаф считается технократом, при этом также тесно связан с КСИР и Хаменеи. Как ожидается, ультраконсервативные иранские СМИ попытаются осложнить ему кампанию.

Единственный кандидат от лагеря реформаторов — Масуд Пезешкиан, член парламента от реформистской партии.

"Положительный момент в Пезешкиане — то, что он не противостоит ни одному из основных элементов власти в истеблишменте. Кроме того, у него огромная база поддержки среди многочисленной азербайджанской общины на северо-западе Ирана. Я легко могу представить его в качестве следующего президента Ирана", — сказал иранский аналитик Саид Лайлаз в интервью Financial Times.

Однако главное препятствие для реформистов — это невысокая явка: иранцы начинают все больше сомневаться в том, что выборы президента окажут хоть сколько-нибудь значимое влияние на происходящее в стране, при том, что реальной властью обладает верховный лидер аятолла Хаменеи.

Аналитики считают, что для победы Пезешкиана потребуется высокая явка среди городского среднего класса, а также то, как распределятся голоса сторонников жесткой линии между пятью кандидатами в этом лагере.

Однако реформистское движение в Иране и без того было слабым в политическом плане: многие иранцы отказываются участвовать в политической жизни, чтобы не легитимизировать систему.

В стране по-прежнему сильны антиправительственные настроения после массовых протестов, спровоцированных смертью молодой иранки Махсы Амини в сентябре 2022 года. Ее задержали на улице сотрудники полиции нравов за съехавший на затылок платок, избили в участке и доставили в больницу в состоянии комы, из которой она не вышла.

Протесты продолжались несколько месяцев: десятки человек погибли, сотни получили ранения, тысячи были задержаны.

Аятолла Хаменеи призвал кандидатов не вмешиваться в избирательные кампании друг друга. Однако в воскресенье два человека, ранее критиковавшие Галибафа в связи с обвинениями в коррупции, были заключены в тюрьму по обвинению в распространении дезинформации и нарушении общественного спокойствия.

Главной головной болью для будущего президента, кто бы им ни стал, будет экономическая ситуация в стране.

Иранская экономика страдает от высокой инфляции, национальная валюта резко обесценилась. К тому же региональный кризис в связи с войной Израиля и ХАМАС грозит втянуть Иран в прямой конфликт.