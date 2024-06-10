Рейтинг Boeing может понизиться из-за многочисленных проблем компании

Компания Boeing, пионер авиастроительной отрасли и стержень оборонного бизнеса США, рискует столкнуться со снижением долгового рейтинга, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Аэрокосмический гигант планирует в ближайшее время подробно рассказать о поставках самолетов по итогам мая. Ожидается, что цифры разочаруют инвесторов. Аналитики будут внимательно следить за тем, сможет ли компания увеличить поставки во второй половине года, чтобы избежать понижения долгового рейтинга.

Слабые поставки самолетов, неясная картина восстановления экономики и длительный период, в течение которого компания рассчитывалась с долгами, а не получала прибыль, являются факторами, которые могут привести к рекордному снижению рейтинга Boeing.

Снижение статуса может сделать стоимость кредитов для Boeing более высокой. Руководство Boeing подчеркнуло важность сохранения инвестиционного статуса, а инвесторы и аналитики ожидают, что компания по возможности избежит понижения рейтинга.

В настоящее время Boeing находится в центре внимания регулирующих органов. Федеральное управление гражданской авиации США ограничило производство Boeing 737 Max до 38 самолетов в месяц. Неисправности данной модели несколько раз приводили к авариям в воздухе.