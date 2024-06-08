Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Он поговорил с неизвестными, выдававшими себя за Петра Порошенко

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что глава ведомства Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров, которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как заявил официальный представитель британского МИД, разговор состоялся по видеосвязи, но продолжался недолго. Он добавил, что пранкеры договаривались о звонке при помощи текстовых сообщений.

МИД сообщает, что на видео появился человек, явно похожий на Порошенко, однако вскоре Кэмерон заподозрил, что он имеет дело с мошенниками. Министр иностранных дел перестал отвечать, когда звонивший попросил его дать контактные данные других людей.

МИД сообщает, что разговор состоялся "в последние дни", однако не уточняет, кто мог на самом деле звонить Кэмерону, о чем они говорили и каким образом злоумышленникам удалось установить связь с представителями министерства.

Британское внешнеполитическое ведомство говорит, что решило публично рассказать об инциденте, "на тот случай, если видео с министром иностранных дел будет подвергнуто манипуляциям и впоследствии использовано, а также чтобы другие знали о таком риске".

"Министр иностранных дел сожалеет о своей ошибке, но считает, что о подобном поведении необходимо говорить во всеуслышание и что мы должны усилить борьбу с дезинформацией", — сказано в заявлении МИД.

Пранки Вована и Лексуса

В прошлом с британскими чиновниками не раз говорили российские телефонные пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные по прозвищам Лексус и Вован.

В 2018 году они позвонили Борису Джонсону, который тогда был главой МИД Британии, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В марте 2022 года тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел короткий разговор с этими пранкерами, выдававшими себя за премьер-министра Украины.

В декабре 2023 года Вован и Лексус поговорили с тогдашним премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. По словам Вардакара, они выдавали себя за дипломата из Африканского Союза и для убедительности использовали сгенерированное искусственным интеллектом изображение. Позже пранкеры опубликовали видеозапись разговора, которая, как говорил премьер-министр Ирландии, была смонтирована, искажала смысл сказанного им, а текст дубляжа не соответствовал оригиналу.

О том, причастны ли Вован и Лексус к звонку Дэвиду Кэмерону, пока не сообщается.

В ноябре 2023 года российский писатель Дмитрий Быков и актер Артур Смольянинов (оба включены в России в список "иностранных агентов") рассказали, что в течение последних месяцев они провели разговоры с человеком, который представился главой офиса украинского президента Андреем Ермаком и приглашал их приехать в Украину на гастроли.

Быков и Смольянинов убеждены, что они говорили с неизвестными, которые при помощи современных технологий выдавали себя за Ермака и пытались устроить провокацию против российских оппозиционеров.

Смольянинов говорил в эфире программы "Воздух" на канале "Ходорковский Live", что звонок был особенно убедительным, поскольку он проходил по видеосвязи.

"В зуме ты видишь абсолютно реального человека. Он говорит, как Ермак, у него жесты, как у Ермака, у него все, как у Ермака", — рассказал тогда Смольянинов.

Вован и Лексус как правило звонят российским знаменитостям, известным оппозиционными взглядами.

На этой неделе российский Следственный комитет начал в отношении лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, объявленного в России "иностранным агентом", доследственную проверку по его беседе с пранкерами и высказываниям о войне в Украине и российских властях.

До этого разговоры с пранкерами становились поводом для преследования писателей Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, в реестре "иноагентов"), а также Михаила Веллера и Людмилы Улицкой (тоже в реестре "иноагентов").