В Москве задержали француза по делу о сборе военной информации. Что известно о Лоране Винатье?

В Москве по подозрению в сборе информации о российской военной деятельности задержали гражданина Франции Лорана Винатье. Известно, что он работает в швейцарской НКО и специализируется на управлении конфликтами. Это второй известный случай задержания по статье о сборе военных сведений без регистрации «иностранным агентом».

Что известно о задержании

О задержании в Москве гражданина Франции днем в четверг сообщил Следственный комитет России (СКР). Ведомство опубликовало видео задержания, но не назвало фамилии задержанного.

Два собеседника Би-би-си в сфере НКО, знакомых с задержанным, сообщили, что это 47-летний французский исследователь Лоран Винатье, сотрудник швейцарского Центра гуманитарного диалога. Об этом же со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили другие СМИ.

«Нам известно, что в России задержан Лоран Винатье, советник Центра гуманитарного диалога (ЦГД), — сообщил Би-би-си в пресс-службе Центра гуманитарного диалога. — Мы работаем над тем, чтобы получить более подробную информацию об обстоятельствах задержания и добиться освобождения Лорана».

Как сообщил СКР, гражданин Франции был задержан по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за непредоставление документов для включения в реестр «иностранных агентов» и касается людей, которые занимаются сбором сведений «в области военной, военно-технической деятельности», которые «при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации».

По версии СКР, задержанный «на протяжении нескольких лет» занимался сбором таких сведений, не подав документы для включения в реестр «иноагентов», неоднократно посещал Россию и «проводил встречи с гражданами Российской Федерации».

Ст. 330.1 УК РФ грозит даже тем, кто собирает не засекреченную информацию по военной тематике, не объявив себя «иностранным агентом». Первой обвиняемой по этой статье в декабре 2023 года стала Алсу Курмашева — редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (объявлено нежелательной в России организацией, а еще раньше «иноагентом»).

Задержание Винатье — второй известный случай.

Судя по видео, опубликованному СКР, гражданин Франции был задержан на веранде кафе «Академия» в центре Москвы и доставлен на допрос. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Что известно о Винатье

С 2014 года Винатье работает в женевском Центре гуманитарного диалога (Centre for Humanitarian Dialogue) как советник по организационной деятельности в Украине.

У Винатье есть докторская степень в области политологии, полученная в Институте политических исследований Парижа, где он специализировался на управлении конфликтами.

На сайте Института Жака Делора Винатье представлен как эксперт по России и Центральной Азии, который свободно говорит по-русски.

В 2002 году он опубликовал «Исламизм в Центральной Азии» — отчет о проявлениях исламизма в бывших советских республиках Центральной Азии и на Кавказе.

Регулярно публикуется в различных журналах, таких как Dico Rebelle, Géoéconomie, Le Courrier des Pays de l’Est, Futuribles, Politique Internationale.

В 2003 году вышла его книга о чеченской диаспоре в Москве, а в начале 2007 года на конференции в Колумбийском университете Нью-Йорка был озвучен доклад под названием «Чечня: российский тупик», говорится в интервью, которое Винатье дал «Кавказскому узлу» (в реестре «иноагентов») в 2007 году.

В этом же интервью Винатье рассказал, что у него «не связано ничего личного ни с Кавказом, ни с Россией в целом», просто область его интересов — разрешение противоречий.

Винатье продолжал находиться в России после начала полномасштабного вторжения на Украину. В апреле 2022 года он, в частности, встречался с митрополитом Волоколамским Иларионом, следует из сообщения на сайте Московского патриархата.

МИД Франции пока не комментировал задержание Винатье. Би-би-си обратилась в посольство Франции в Москве и ожидает ответа.

На сайте Центра гуманитарного диалога сказано, что эта организация работает с 1999 года, ее цель — «помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества» в таких странах, как Испания, Филиппины и Ливия».