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В Мексике убита мэр города Котиха — через несколько часов после избрания Клаудии Шейнбаум президентом страны

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Мексиканский флаг на площади
Мексика. Иллюстративное фото: pexels.com

В Мексике убита мэр города Котиха Иоланда Санчес. Это произошло всего через несколько часов после избрания Клаудии Шейнбаум первой женщиной-президентом.

Иоланда Санчес попала в засаду в центре города. Cогласно местным СМИ, в нее выстрелили 19 раз.

Санчес скончалась в больнице вскоре после нападения. Ее телохранитель был убит в ходе перестрелки.

Пока никто не арестован, но мало кто в городе сомневется в том, что за нападением стоит одна из организованных преступных группировок.

После вступления в должность в сентябре 2021 года Иоланда Санчес, ставшая первой женщиной-мэром Котихи, сообщала об угрозах, поступавших в ее адрес.

В 2023 году ее трое суток удерживали под дулом пистолета вооруженные люди, захватившие ее во время визита в соседний штат Халиско.

По словам политика, похитители выдвинули определенные требования и подвергли ее «психологическому террору».

Хотя Санчес сказала, что не знает, к какой преступной группировке они принадлежали, местные газеты сообщили, что наиболее вероятно, что это были члены картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG).

CJNG занимается торговлей наркотиками и похищает людей с целью получения выкупа. Члены картеля также печально известны нападением на госслужащих, которые отказываются выполнять его приказы.

Иоланда Санчес рассказала тогда, что люди, угрожавшие ей после вступления в должность, потребовали, чтобы она передала охрану города сотрудникам государственной полиции, находящимся на содержании у организованных преступных группировок.

Она отказалась и попросила военных укрепить город. После этого инцидента к мэру приставили вооруженных телохранителей.

Минувшая президентская избирательная кампания, как и другие, проходила под лозунгами борьбы с разгулом преступности. Тем временем в ходе предвыборных кампаний немало мексиканских политиков сами стали жертвами убийц.

29 мая Альфредо Кабрера, баллотировавшийся на пост мэра в городе Коюка-де-Бенитес, был убит на предвыборном митинге.

Согласно данным консалтинговой компании Integralia, занимающейся вопросами безопасности, это стало 36-м убийством кандидата в ходе кампаний 2024 года. Это повторение печального рекорда на промежуточных выборах три года назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2112360-v-meksike-ubita-mer-goroda-kotiha-cherez-neskolko-chasov-posle-izbraniya-klaudii-sheynbaum-prezidentom-strany/

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