Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента Мексики. Страну впервые возглавит женщина

Президентом Мексики впервые в истории станет женщина: на прошедших в воскресенье выборах, согласно результатам экзитполов и первым данным с избирательных участков, побеждает бывший мэр Мехико и протеже действующего президента Клаудия Шейнбаум.

Экзитпол, проведенный компанией Parametria, показал, что за 61-летнюю Шейнбаум проголосовали 56% избирателей, а за ее главную соперницу, сенатора Cочиль Гальвес — 30%. Экзитпол компании Enkoll дал похожие результаты — 57,8% за Шейнбаум и 29,1% за Гальвес.

Шейнбаум победила на президентских выборах и по данным быстрого выборочного подсчета Национального института выборов (INE). Так называемый быстрый подсчет оценивает результат на основе выборки, репрезентативной для голосов по всей стране, погрешность составляет 1,5%, пишет Reuters.

Шейнбаум получила примерно от 58,3% до 60,7% голосов, сообщает Wall Street Journal. Ее соперница Гальвес, кандидат от коалиции трех оппозиционных партий, набрала от 26,6% до 28,6% голосов, по данным быстрого подсчета. Окончательные результаты ожидаются рано утром в понедельник по местному времени.

Шейнбаум была выдвинута в президенты коалицией Sigamos Haciendo Historia ("Продолжим творить историю"), в которую вошли три левых партии, в том числе правящая партия Moreno действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Сам Обрадор по конституции не может баллотироваться на второй срок и поддержал Шейнбаум.

Шейнбаум выросла в Мехико в еврейской семье и сначала получила известность как физик, а в 2007 году получила коллективную Нобелевскую премию мира в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

В 2000 году Обрадор, бывший тогда мэром Мехико, назначил Шейнбаум секретарем по вопросам окружающей среды столицы, а в 2018 году она сменила победившего на президентских выборах Обрадора на посту мэра.

Шейнбаум обещает продолжить и развить политику Обрадора.

Один из главных пунктов ее предвыборной программы — борьба с преступностью. На посту мэра Мехико ей удалось снизить количество умышленных убийств в столице до самого низкого уровня за более чем три десятилетия, и она собирается распространить этот опыт на всю страну.

Шейнбаум обещает сделать упор на координацию между Национальной гвардией, полицией штатов и прокуратурой, а также на работу разведывательных и следственных служб.

Борьба с преступностью, впрочем, была одним из главных пунктов программ всех трех кандидатов — третьим был депутат парламента штата Сакатекас Хорхе Альварес Майнес.

В 2018-2022 годы ежегодное число умышленных убийств в Мексике превышало 30 тысяч, причем пик пришелся на 2020 год, когда в стране убили 36 773 человека.

С 2020 года уровень убийств снижался и в 2023 году впервые за пять лет опустился ниже 30 тысяч, но это все равно очень много для 130-миллионнной страны и выше среднего уровня 1990–2017 годов.

Многочисленными убийствами была омрачена и нынешняя предвыборная кампания. 2 июня в Мексике выбирали не только президента, но и губернаторов нескольких штатов и тысячи депутатов разных уровней, и в ходе этой кампании были убиты 36 кандидатов.

Как считает Wall Street Journal, голосование на выборах в Мексике отразило поддержку правительства Обрадора, который с момента вступления в должность в 2018 году перенаправил расходы на программы социального обеспечения и сохранил рейтинг одобрения выше 60%. Он также ввел меры жесткой экономии в отношении федерального правительства после проведения кампании по борьбе с коррупцией. Обрадор шесть лет назад стал президентом, набрав более 53% голосов.