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Эксперты: Италия готовится к рекордному наплыву туристов в 2024 году

Опубликовано:

Италия
Италия. Иллюстративное фото: pixabay.com

Италия готовится к рекордному наплыву туристов летом 2024 года, однако власти страны опасаются, что не смогут справиться с таким потоком, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Эксперты CNBC отмечают, что Италия оказалась в непростой ситуации: страна не может обойтись без туристов, но инфраструктура не позволяет справиться с таким наплывом приезжих.

В прошлом году Италию посетили 60 млн человек, значительно пополнив казну правительства страны. По данным Statista, в 2022 году на путешествия и туризм пришлось 10,2% ВВП Италии. В секторе занято около 4,4 млн человек, что составляет около 16% от общей занятости.

Поток туристов стал таким большим, что итальянским властям пришлось принять меры для защиты многовековых построек. Например, в Венеции взимается плата в размере 5 евро за въезд в город с путешественников, не остающихся на ночь.

Итальянская ассоциация агентств по найму персонала отметила, что этим летом гостиницы и пляжи остро нуждаются в работниках. Например, на Сардинии не хватает 25 тысяч сезонных рабочих.

Отмечается, что работодателям, возможно, придется предоставить работникам дополнительные льготы, чтобы привлечь их к работе в туристической отрасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2111241-eksperty-italiya-gotovitsya-k-rekordnomu-naplyvu-turistov-v-2024-godu/

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