Китайский космический корабль приземлился на обратной стороне Луны

Космический корабль, запущенный из Китая в мае, приземлился на обратной стороне Луны — неизведанном месте, куда почти никто пока не пытался попасть.

2 июня в 6:23 утра (по пекинскому времени) космический корабль «Чанъэ-6» при поддержке спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» успешно приземлился в заранее выбранном районе посадки на обратной стороне Луны, говорится в заявлении китайского Национального космического управления, которое цитирует агентство Reuters.

Цель миссии «Чанъэ-6» — впервые в истории собрать ценные породы и грунт с обратной стороны Луны. Специальный зонд может извлечь некоторые из самых древних пород спутника Земли из огромного кратера на ее южном полюсе. Перед приземлением модуля высказывались опасения, что его посадка может быть сопряжена с риском, поскольку держать связь с космическими кораблями, достигшими обратной стороны Луны, очень сложно.

С момента запуска с космодрома Вэньчан 3 мая космический корабль «Чанъэ-6» находился на орбите Луны в ожидании команды прилунения.

В воскресенье посадочный модуль миссии отделился от орбитального аппарата и приземлился на обратной стороне Луны, которая постоянно обращена в сторону от Земли.

Теперь ему придется потратить до трех дней на сбор «материалов» с поверхности Луны.

«Все очень рады тому, что сможем увидеть эти породы, которые никто никогда раньше не видел», — объясняет Джон Пернет-Фишер, специализирующийся на лунной геологии в Манчестерском университете.

Он уже изучил другие лунные породы, доставленные американской миссией «Аполлон» и предыдущими китайскими миссиями.

Но Джон Пернет-Фишер говорит, что возможность проанализировать грунт из совершенно другой части Луны поможет ответить на фундаментальные вопросы о том, как формируются планеты.

Большинство собранных на данный момент пород имеют вулканическое происхождение, подобное тем, которые можно найти в Исландии или на Гавайях.

Но «материал», собранный на обратной стороне Луны, будет иметь другой химический состав.

«Это помогло бы нам ответить на действительно важные вопросы, например, как образуются планеты, почему образуется кора, каково происхождение воды в Солнечной системе?» — отмечает он.

По данным Национального космического управления Китая, в ходе миссии должно быть собрано около 2 кг «материала» — с помощью бура и механической руки.

Зонд, как и планировалось, попал на кратер под названием Бассейн Южный полюс — Эйткен, один из крупнейших известных в Солнечной системе.

«Оттуда он может собрать материал, добытый из глубины лунной мантии — внутреннего ядра Луны», — говорит профессор Пернет-Фишер.

Южный полюс Луны — это следующий рубеж лунных миссий. Миссии разных стран стремятся понять этот регион, потому что есть большая вероятность того, что там находится лед.

Если миссия увенчается успехом, корабль вернется на Землю с драгоценными образцами на борту специальной возвращаемой капсулы.

Материал будет храниться в особых условиях, чтобы сохранить его в первозданном виде.

Сначала возможность проанализировать привезенный грунт будет предоставлена китайским ученым, а позже исследователи со всего мира смогут подать заявку на проведение исследований.

Это второй раз, когда Китай запускает миссию по сбору образцов с Луны.

В 2020 году «Чанъэ-5» доставил 1,7 кг материала из области под названием Oceanus Procellarum на обратной стороне Луны.

В этом десятилетии Китай планирует еще три беспилотных миссии, поскольку он пытается найти воду на Луне и изучает возможность создания там постоянной базы.