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Сократить рабочий день из-за жары предложили в России

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Солнце светит в небе
Солнце. Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

В Госдуму России собираются внести законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил автор проекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

"Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары будет внесен в Государственную думу. В чем суть: предложения Роспотребнадзора (о сокращении рабочих часов из-за жары – прим. ред.) носят лишь рекомендательный характер. Судя по исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не выполняют. Мы предлагаем сделать их обязательными", – заявил он.

В документах к законопроекту, которые есть в распоряжении РИА Новости, написано, что работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день:

  • при температуре воздуха 28,5 градуса – на один час;
  • при температуре от 29 градусов – на два часа;
  • а если на термометре 30,5 градуса и выше – на четыре часа.

Изменения предполагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Отметим, что казахстанские спасатели рекомендуют придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивают специалисты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2109846-rabochiy-den-hotyat-sokratit-iz-za-zhary-v-rossii/

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