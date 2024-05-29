Слушания по уголовному делу против Трампа завершены. Вердикт вынесут присяжные

В Нью-Йорке завершились слушания в рамках исторического уголовного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом, которого обвиняют в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть от избирателей выплату порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года.

Слушания растянулись почти на полтора месяца. Для выяснения всех подробностей дела в суд были вызваны ключевые свидетели (в том числе сама Дэниелс), которых по очереди допрашивали как прокуроры, так и адвокаты экс-президента. Трамп также все время находился в зале.

Во вторник суд выслушал заключительные аргументы сторон. Обычно слушания завершались около 16:30, но в последний день затянулись до 8 вечера.

Адвокат Трампа Тодд Бланш выступал в общей сложности около трех часов, представитель окружной прокуратуры Манхэттена Джошуа Стейнгласс — более пяти.

Судья Хуан Мерчан поблагодарил присяжных за готовность остаться допоздна и пообещал дать им последние инструкции в среду, после чего они должны отправиться обсуждать вердикт.

Их задача заключается в том, чтобы дать ответ на главный вопрос: удалось ли прокурорам доказать вину Трампа в фальсификации деловой документации перед выборами.

Для обвинительного или оправдательного приговора необходим единогласный вердикт всей коллегии присяжных.

Дональда Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации, на основании которой осуществлялась выплата 130 тысяч долларов Сторми Дэниелс в преддверии президентских выборов 2016 года.

Дэниелс утверждала, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и бывший адвокат президента Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

Обвинение утверждает, что Трамп сфальсифицировал документацию, когда возместил Коэну потраченные деньги, оформив это как оплату юридических услуг.

Трамп не признал вину ни по одному из 34 пунктов обвинения, а также отрицал тот факт, что у него был секс с Дэниелс.

Во вторник стороны обвинения и защиты выступили с заключительными аргументами, попытавшись убедить присяжных в виновности или невиновности бывшего президента.

Глава юридической команды Трампа Тодд Бланш заявил, что его клиент стал жертвой шантажа со стороны порноактрисы, которая пыталась вымогать у него деньги, угрожая обнародовать якобы выдуманную ей историю.

Бланш, обращаясь к присяжным, вновь попытался поставить под сомнение показания свидетелей обвинения, главным образом Майкла Коэна, которого он назвал «величайшим лжецом всех времен».

«Не зря в жизни обычно самый простой ответ оказывается правильным, — сказал он. — Это, безусловно, относится и к данному случаю. История, которую мистер Коэн рассказал вам с трибуны, не соответствует действительности».

Бланш заявил, что Трамп невиновен, а прокуратура не смогла ничего доказать.

«Это дело о документах, — сказал он. — Деловые записи были точными, не было никакого намерения никого обмануть и не было никакого сговора с целью повлиять на выборы 2016 года».

Как сообщала из зала суда корреспондент Би-би-си Кайла Эпштейн, аргументы Бланша сводились к следующему: «Этого не было. Но даже если и было, это не противозаконно».

Прокурор Джошуа Стейнгласс в ходе своего выступления возразил адвокатам экс-президента, что помимо показаний Майкла Коэна в деле существует «гора доказательств», подтверждающих вину Трампа.

«Они хотят сделать так, чтобы это дело было о Майкле Коэне, — сказал он. — Это дело о Дональде Трампе и о том, должен ли он нести ответственность за внесение ложных записей в свою деловую документацию и о том, делал ли он это, чтобы скрыть нарушения на выборах».

По словам Стейнгласса, утверждение защиты о том, что Коэну платили за юридические услуги, опровергаются документами, которые есть в деле.

«Мы не выбирали Майкла Коэна в качестве свидетеля. Мы не подбирали его в магазине для свидетелей. Обвиняемый выбрал Майкла Коэна в качестве своего помощника, потому что тот был готов лгать и обманывать от его имени», — сказал Стейнгласс о Коэне.

Стейнгласс также отверг утверждения защиты о том, что Сторми Дэниелс лжет. По его словам, адвокаты бывшего президента «демонизировали» порноактрису.

«Конечно, в ее показаниях были фрагменты, которые заслуживают осуждения, — сказал прокурор присяжным. — Это правда, что мы не обязаны доказывать, что секс действительно имел место».

Но Трамп не стал бы платить 130 тысяч долларов «только за то, что сфотографировался с кем-то на поле для гольфа», добавил Стейнгласс.

«Вы видели массу доказательств того, что этот платеж был произведен из-за потенциальной обеспокоенности по поводу истории с Дэниелс в связи с выборами 2016 года», — сказал Стейнгласс.

Прокурор заявил, что обвинение доказало, что у Трампа было намерение совершить, помочь или скрыть нарушение законодательства.

Некоторые эксперты в области права говорят, что прокурорам будет нелегко убедить присяжных в том, что Трамп фальсифицировал деловую документацию с целью скрыть другое преступление — незаконное влияние на выборы 2016 года. Другие говорят, что обвинение, возможно, слишком долго излагало свои доводы.

«Юристы любят говорить, но в таком деле лучше меньше, чем больше», — сказал Би-би-си бывший федеральный прокурор Нима Рахмани.