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Первых леди Франции и Германии сняли смеющимися у памятника жертвам Холокоста

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Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер
Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер. Фото: Sean Gallup/Getty Images

В Сети появились фотографии первых леди Франции и Германии, которые смеются, проходя мимо плит мемориала в память жертв Холокоста в Берлине. Кадры вызвали возмущение общественности.

Британское издание Daily Mail обратило внимание на фото первых леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер. Женщины запечатлены на фоне каменных стел мемориала памяти жертв Холокоста в Берлине.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей женой, а также президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой Эльке Буденбендер возложили венок к мемориалу шести миллионам евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны.

При этом фотографы сняли жен президентов, держащимися за руки и смеющимися над чем-то. Кадры вызвали возмущение представителей СМИ и общественности.

Об этом же написала немецкая газета Bild, назвав этот жест "раздражающим". Журналисты отметили, что не ясно, над чем смеялись женщины.

Как пишет РИА Новости, Холокост (Holocaust) – от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение с помощью огня". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев в 1933-1945 годах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2107851-foto-smeyushchihsya-zhen-prezidentov-francii-i-germanii-vyzvali-vozmushchenie-smi/

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